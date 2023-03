Издатель провёл большую презентацию, посвящённую игровым новинкам

Сегодня компания Paradox Interactive провела большую онлайн-презентацию. Издатель, специализирующийся в основном на стратегиях и симуляторах, сделал несколько игровых анонсов. В их числе: сиквел градостроительного симулятора Cities: Skylines 2 и тактическая стратегия The Lamplighters League, посвященная приключениям.

Еще одна крупная игра от Paradox получила сегодня тизер-трейлер. Игра называется Life By You, и она создается новой внутренней командой разработчиков Paradox, Paradox Tectonic. Руководителем студии является Род Хамбл, который руководил разработкой игр The Sims в EA, а затем стал генеральным директором Second Life.

Судя по тизеру, мы можем ожидать сходства с The Sims, с кадрами внутриигрового редактора домов и прочего. Более подробная информация о Life By You появится в понедельник, 20 марта, когда по игре проведут собственное онлайн-событие.

Кроме того, сегодня были анонсированы две новые игры от подразделения инди-игр компании Paradox Arc. Одна из них - Mechabellum, "научно-фантастический авто-батлер, в котором игроки соревнуются с постоянно растущими армиями мехов, роботов и тяжелого оружия". Она появится в Steam Early Access 11 мая.

Другая новая игра - Knights of Pen & Paper 3, следующая игра в пошаговой фэнтезийной ролевой игре, посвященной юмору и поп-культуре. Дата её выхода пока не называется. Кроме того, другая ранее выпущенная игра Paradox Arc - карточная ролевая игра Across the Obelisk - получит пакет расширения Across the Obelisk: The Wolf Wars.

Одна из игр, по которой мы не получили сегодня обновлений, - Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Последний раз Paradox сообщала о долгожданном сиквеле ролевой игры от первого лица на вампирскую тематику в феврале 2021 года. Тогда издатель сообщил, что оригинальный разработчик игры, Hardsuit Labs, больше не работает над проектом. С тех пор в отношении этой игры сохраняется молчание, и не похоже, что это изменится в ближайшее время.

