AnLesha
На новых снимках кометы 3I/ATLAS наблюдается увеличение яркости и появление зелёного цвета
Новые снимки, сделанные с помощью телескопа Gemini North на Гавайях, подтверждают, что межзвёздная комета 3I/ATLAS стала ярче и зеленее после прохождения вблизи Солнца

Новые снимки межзвёздной кометы 3I/ATLAS, сделанные телескопом Gemini, подтверждают, что объект стал ярче и зеленее с момента его сближения с Солнцем в конце октября. Такое усиление активности может предвещать новые яркие выбросы кометного вещества, когда 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле 19 декабря.Снимок кометы 3I/ATLAS от 26 ноября (Фото: Gemini North / NSF NOIRLab)

Снимки, сделанные 26 ноября с помощью телескопа Gemini North на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа на Гавайях, запечатлели комету в одной из её наиболее активных фаз. Нагретый интенсивным солнечным излучением лёд на комете сублимируется и выбрасывается в космос вместе с тоннами пыли, образуя яркую облачную атмосферу (кому) вокруг основного тела кометы и длинный светящийся хвост позади него.

Чтобы сделать эти фотографии, команда наблюдала за 3I/ATLAS с помощью четырёх светофильтров (синего, красного, оранжевого и зелёного) и обнаружила, что газ в коме кометы теперь имеет слабый зеленоватый оттенок, чего не было ещё несколько месяцев назад.

«Но не спешите винить маленьких зелёных человечков в новом зеленоватом свечении кометы. Среди газов, выходящих из 3I/ATLAS, есть двухатомный углерод (C2), который и излучает зеленоватый свет», — шутят исследователи.

Многие кометы при воздействии солнечных лучей приобретают схожий зелёный оттенок, в том числе прошлогодняя комета Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks), которую иногда называют «дьявольской» или «матерью драконов» и недавно открытая комета C/2025 F2 (SWAN).Комета Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks)

Однако примечательно, что 3I/ATLAS выглядел заметно более красным, когда его впервые обнаружил спутник Gemini South в конце августа, за несколько месяцев до его близкого сближения с Солнцем. Это свидетельствует о том, что 3I/ATLAS выделяет в космос новые молекулы по мере нагревания, что намекает на его необычный состав.

Возможно, когда 19 декабря комета приблизится к Земле на минимальное расстояние в 270 миллионов километров, учёные смогут выявить и другие вещества в её составе.Более ранняя фотография 3I/ATLAS 

«Остаётся неизвестным, как поведёт себя комета, когда она покинет окрестности Солнца и остынет», — говорится в заявлении представителей NOIRLab. «Многие кометы реагируют на солнечное тепло с задержкой из-за того, что теплу требуется время, чтобы пройти через толщу космического тела. Задержка может привести к испарению новых химических веществ или вызвать вспышку».

3I/ATLAS — третий из когда-либо обнаруженных межзвёздных объектов после астероида Оумуамуа и кометы Борисова. Комета была обнаружена в конце июня, когда она пролетала через нашу Солнечную систему со скоростью около 210 000 км/ч по гиперболической (U-образной) траектории, которая больше никогда не приведёт её в нашу солнечную систему.Второй снимок Gemini North, сделанный 26 ноября (Фото: Gemini North / NSF NOIRLab)

3I/ATLAS, вероятно, является самым крупным и, скорее всего, самым старым межзвёздным объектом из всех, что были обнаружены на сегодняшний день. Несмотря на то, что комета обладает множеством интригующих особенностей, в том числе большими, обращёнными к Солнцу струями и возрастом в миллиарды лет, подавляющее большинство астрономов и космических агентств сходятся во мнении, что это обычная комета, а не искусственный объект инопланетных технологий, как утверждается в некоторых вирусных роликах.

Десятки обсерваторий и космических аппаратов по всей Солнечной системе внимательно следят за 3I/ATLAS, чтобы лучше понять её размер, траекторию, состав и происхождение. Тщательное изучение объекта может помочь узнать новые подробности о границе нашей галактики и о том, как формировались некоторые из самых ранних звёздных систем в Млечном Пути.

Источник: livescience.com
Написать комментарий (0)
