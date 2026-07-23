Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Hard-Workshop
Выпущен неофициальный вариант OBS Studio 32.1 в формате Installer-SH
Новый установочный пакет имеет ряд преимуществ перед официальными вариантами распространения и позволяет свободно устанавливать, распространять и хранить программу.
реклама

Опубликован неофициальный выпуск OBS Studio 32.1 в формате под названием Installer-SH. Установочный пакет поставляет распакованный AppImage-контейнер из репозитория pkgforge-dev на платформе GitHub. За основу для перепаковки был взят готовый контейнер, потому что не было смысла компилировать программу из исходного кода, когда другие люди из сообщества уже проделали эту работу.

OBS Studio не нуждается в представлении, так как это известный многофункциональный «комбайн» для записи, композитинга и стриминга видео. Распространяется он под лицензией GNU GPL v2. Очень полезная программа в быту, и теперь появилась актуальная 32-я версия в формате Installer-SH (на дату 2026-07-23), протестированная и совместимая с разными дистрибутивами Linux, пригодная для распространения даже через флешки и CD-диски.

реклама

Ключевые особенности варианта Installer-SH по сравнению с неофициальным AppImage-контейнером:

  1. Удобство: создаются ярлыки в меню приложений для запуска, обслуживания и удаления программы.
  2. Гибкость: по умолчанию программа устанавливается в домашний каталог пользователя согласно спецификациям PortSoft и изолирует файлы конфигурации, чтобы избежать конфликтов с другими версиями OBS Studio, установленными на компьютере. Однако пользователь может установить программу для всех пользователей (потребуются root-права), а также использовать домашний каталог для хранения конфигов, если других версий OBS не установлено в системе.
  3. Экономия места при хранении: исходный AppImage-контейнер весил 219 МБ, Installer-SH-пакет весит 188 МБ, что на целых 14 процентов меньше.
  4. Пользовательский опыт: в случае несовместимости с ОС формат Installer-SH выводит сообщение с соответствующей ошибкой.
  5. Честность: программа была протестирована на совместимость с дистрибутивами Linux Chimbalix 24, Debian 9, Manjaro 17, Fedora 24, Slackware 15, openSUSE Leap 15 и ROSA Fresh 12, и протестированные дистрибутивы были указаны в информации установочного пакета.
  6. Прозрачность: установочный пакет можно легко проанализировать, так как он состоит из обычных скриптов и архивов.

Ключевые особенности варианта Installer-SH по сравнению с официальными вариантами распространения:

  1. Автономность: программу можно установить и использовать даже на компьютерах, никогда не подключавшихся к интернету.
  2. Независимость: программа не требует специфических зависимостей от операционной системы для работы.
  3. Переносимость: установочный пакет можно легко сохранить на любом носителе достаточного объёма с любой файловой системой, позволяющей хранить обычные tar-архивы.
  4. Технологичность и стабильность: инсталлер не требует сторонних пакетных менеджеров для установки. Installer-SH является самодостаточным форматом, который несёт почти всё необходимое для работы в себе.
  5. Сохранение истории: пакет в формате Installer-SH всегда готов к использованию благодаря автономности, технологичности и независимости, сколько бы времени ни прошло. OBS Studio в данном формате сохранит способность устанавливаться, даже если интернет и все официальные репозитории исчезнут или будут утеряны.
  6. Совместимость: данная версия OBS Studio работает в различных современных и старых дистрибутивах Linux, даже в тех, что не перечислены в списке протестированных на совместимость (в разумных пределах).

Процесс создания и тестирования нового распространяемого пакета в формате Installer-SH описан в отдельной статье.

#linux #chimbal #линукс #софт #installer-sh #obs #obs studio
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычным внешним видом проходит лётные испытания
Покупатель получил пять Core i5-14400 вместо заказанного одного и отправил лишние CPU обратно
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Система на чипе Samsung Exynos 2700 может превысить частоту 4 ГГц
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 предлагает четыре камеры с 3D-зрением и справляется с газонами до 800 м²
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ в честь её 10-летнего юбилея в целом ряде современных игр
Астрономы обнаружили рядом с Солнцем четыре белых карлика, скрывавшихся ранее за красными карликами
На Плутоне и спутнике Сатурна Титане обнаружили неизвестную молекулу
Китай рассматривает возможность ужесточения экспортного контроля над технологиями и чипами для ИИ
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2
Поддержка графики ЦП Intel Arc G3 появилась в наборе драйверов Arc Graphics 32.0.101.8864 Beta

Популярные статьи

Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter