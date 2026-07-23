Новый установочный пакет имеет ряд преимуществ перед официальными вариантами распространения и позволяет свободно устанавливать, распространять и хранить программу.

Опубликован неофициальный выпуск OBS Studio 32.1 в формате под названием Installer-SH. Установочный пакет поставляет распакованный AppImage-контейнер из репозитория pkgforge-dev на платформе GitHub. За основу для перепаковки был взят готовый контейнер, потому что не было смысла компилировать программу из исходного кода, когда другие люди из сообщества уже проделали эту работу.

OBS Studio не нуждается в представлении, так как это известный многофункциональный «комбайн» для записи, композитинга и стриминга видео. Распространяется он под лицензией GNU GPL v2. Очень полезная программа в быту, и теперь появилась актуальная 32-я версия в формате Installer-SH (на дату 2026-07-23), протестированная и совместимая с разными дистрибутивами Linux, пригодная для распространения даже через флешки и CD-диски.

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Ключевые особенности варианта Installer-SH по сравнению с неофициальным AppImage-контейнером:

Удобство: создаются ярлыки в меню приложений для запуска, обслуживания и удаления программы. Гибкость: по умолчанию программа устанавливается в домашний каталог пользователя согласно спецификациям PortSoft и изолирует файлы конфигурации, чтобы избежать конфликтов с другими версиями OBS Studio, установленными на компьютере. Однако пользователь может установить программу для всех пользователей (потребуются root-права), а также использовать домашний каталог для хранения конфигов, если других версий OBS не установлено в системе. Экономия места при хранении: исходный AppImage-контейнер весил 219 МБ, Installer-SH-пакет весит 188 МБ, что на целых 14 процентов меньше. Пользовательский опыт: в случае несовместимости с ОС формат Installer-SH выводит сообщение с соответствующей ошибкой. Честность: программа была протестирована на совместимость с дистрибутивами Linux Chimbalix 24, Debian 9, Manjaro 17, Fedora 24, Slackware 15, openSUSE Leap 15 и ROSA Fresh 12, и протестированные дистрибутивы были указаны в информации установочного пакета. Прозрачность: установочный пакет можно легко проанализировать, так как он состоит из обычных скриптов и архивов.

Ключевые особенности варианта Installer-SH по сравнению с официальными вариантами распространения:

Автономность: программу можно установить и использовать даже на компьютерах, никогда не подключавшихся к интернету. Независимость: программа не требует специфических зависимостей от операционной системы для работы. Переносимость: установочный пакет можно легко сохранить на любом носителе достаточного объёма с любой файловой системой, позволяющей хранить обычные tar-архивы. Технологичность и стабильность: инсталлер не требует сторонних пакетных менеджеров для установки. Installer-SH является самодостаточным форматом, который несёт почти всё необходимое для работы в себе. Сохранение истории: пакет в формате Installer-SH всегда готов к использованию благодаря автономности, технологичности и независимости, сколько бы времени ни прошло. OBS Studio в данном формате сохранит способность устанавливаться, даже если интернет и все официальные репозитории исчезнут или будут утеряны. Совместимость: данная версия OBS Studio работает в различных современных и старых дистрибутивах Linux, даже в тех, что не перечислены в списке протестированных на совместимость (в разумных пределах).

Процесс создания и тестирования нового распространяемого пакета в формате Installer-SH описан в отдельной статье.