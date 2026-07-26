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Global_Chronicles
Александр Моисеев: ВМФ России создаёт беспилотный корабль водоизмещением 500 тонн
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о строительстве безэкипажного корабля массой 500 тонн. Судно будет искать подводные лодки и станет базой для развития беспилотных систем флота.
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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка» рассказал о новом беспилотном корабле. Судно водоизмещением 500 тонн уже заложено в рамках госпрограммы вооружений. По словам адмирала, это не просто планы, а реальность сегодняшнего дня.

 Скриншот видео Zvezdanews

Новый корабль будет заниматься поиском субмарин и других объектов в море. Для понимания масштаба: на кадрах «Военной приемки» показали противодиверсионный катер «Грачонок». Так вот, беспилотное судно окажется больше него в три с лишним раза.

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Моисеев отметил, что флот уже сформировал полки беспилотных систем. Одна такая воинская часть действует в составе Северного флота. При этом основной корабельный состав и ресурс ударного оружия сейчас направлены на поражение целей на территории противника. Параллельно военные системно отслеживают и уничтожают вражеские безэкипажные катера.

Скриншот видео Zvezdanews

Видео с комментариями главнокомандующего Военно-морским флотом РФ о создании Нового безэкипажного корабля можно посмотреть в Телеграм-канале Zvezdanews.

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Отдельно главком остановился на подводных лодках проекта 636.3 шифра «Варшавянка». Именно эти дизель-электрические субмарины составляют основу подводных сил Черноморского флота. Их ключевые преимущества — низкая шумность и мощное вооружение, включая мины, торпеды и ракеты. Они способны уничтожать подлодки, надводные корабли, суда и наземные цели противника.

По словам Моисеева, украинские безэкипажные катера сейчас атакуют преимущественно гражданские суда третьих стран, особенно в Черном море. Главком квалифицировал эти действия как международный терроризм. При этом флот продолжает обеспечивать безопасность морского судоходства и защищать национальные интересы Российской Федерации в мировом океане. Этот фрагмент видеоинтервью вы можете увидеть здесь.

#подводные лодки #вмф россии #беспилотные системы #черноморский флот #варшавянка #безэкипажный корабль #500 тонн #александр моисеев #военная приемка #проект 636.3
Источник: t.me
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