Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка» рассказал о новом беспилотном корабле. Судно водоизмещением 500 тонн уже заложено в рамках госпрограммы вооружений. По словам адмирала, это не просто планы, а реальность сегодняшнего дня.
Скриншот видео Zvezdanews
Новый корабль будет заниматься поиском субмарин и других объектов в море. Для понимания масштаба: на кадрах «Военной приемки» показали противодиверсионный катер «Грачонок». Так вот, беспилотное судно окажется больше него в три с лишним раза.
Моисеев отметил, что флот уже сформировал полки беспилотных систем. Одна такая воинская часть действует в составе Северного флота. При этом основной корабельный состав и ресурс ударного оружия сейчас направлены на поражение целей на территории противника. Параллельно военные системно отслеживают и уничтожают вражеские безэкипажные катера.
Видео с комментариями главнокомандующего Военно-морским флотом РФ о создании Нового безэкипажного корабля можно посмотреть в Телеграм-канале Zvezdanews.
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Отдельно главком остановился на подводных лодках проекта 636.3 шифра «Варшавянка». Именно эти дизель-электрические субмарины составляют основу подводных сил Черноморского флота. Их ключевые преимущества — низкая шумность и мощное вооружение, включая мины, торпеды и ракеты. Они способны уничтожать подлодки, надводные корабли, суда и наземные цели противника.
По словам Моисеева, украинские безэкипажные катера сейчас атакуют преимущественно гражданские суда третьих стран, особенно в Черном море. Главком квалифицировал эти действия как международный терроризм. При этом флот продолжает обеспечивать безопасность морского судоходства и защищать национальные интересы Российской Федерации в мировом океане. Этот фрагмент видеоинтервью вы можете увидеть здесь.