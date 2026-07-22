В чартах предзаказов PlayStation Store премиальные издания GTA 6, Wolverine и Halo: CE обгоняют по продажам базовые версии. Игроки все чаще выбирают более дорогие варианты с дополнительным контентом и ранним доступом.

Слухи о цене в $80 за GTA 6 вызвали волну недовольства в соцсетях. Многие фанаты называли такую цену неприемлемой. Однако статистика продаж показывает совсем другую картину. Данные PlayStation Store по разным регионам показывают устойчивую тенденцию. Премиум-издания трех крупных проектов — GTA 6, Wolverine и Halo: Combat Evolved — занимают более высокие позиции в чартах, чем их стандартные версии. При этом цена таких изданий может достигать 100 долларов США.

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Почему игроки выбирают дорогие варианты, по мнению Tech4Gamers? Премиум-издания обычно включают бонусы за предзаказ и ранний доступ к игре. Похоже, что дополнительные преимущества перевешивают для покупателей разницу в цене. Аналогичную картину наблюдали и с другими недавними релизами, например, с Assassin's Creed Black Flag Resynced.

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В игровой индустрии существует стереотип: пользователи громко критикуют что-либо в сети, но на деле поступают иначе. История с ценами на игры это подтверждает — шум в соцсетях не совпадает с реальным покупательским поведением. Геймеры не против платить больше за дополнительные возможности и ранний доступ.