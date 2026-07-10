Ростех представил необычную версию грузовика КамАЗ «Компас» — мобильную ферму для выращивания микрозелени.

Грузовики семейства «Компас» уже используют в разных вариантах подстройки под задачи бизнеса. Теперь им нашли еще одно применение, связанное с выращиванием и быстрой доставкой свежей с/х продукции.

Скриншот видео: Ростех

Ростех показал концепт мобильной фермы, созданной на базе КамАЗ «Компас» (демо-визуализацию концепта можно посмотреть в канале Ростех ). В кузове такого автомобиля предлагают выращивать микрозелень и сразу же везти ее покупателям, чтобы сократить время между сбором и продажей.

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Идея опирается на универсальность самого шасси. «Компас» уже выпускают в разных исполнениях, и в зависимости от оборудования он может работать как эвакуатор, рефрижератор, мусоровоз и в других ролях.

В этом случае машину превратили в платформу для небольшого сельхозпроизводства на колесах. По сути, проект показывает, как коммерческий грузовик можно адаптировать под совсем нетипичную задачу.

Концепция рассчитана на свежий с/х продукт, где особенно важна скорость доставки. Мобильная ферма позволяет не возить зелень далеко и долго ее доставлять до конечного потребителя.