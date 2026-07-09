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Global_Chronicles
Разработчики все чаще переходят с GitHub на Codeberg и собственные серверы
Часть разработчиков открытого программного обеспечения начала переносить проекты с GitHub на Codeberg и собственные серверы.
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GitHub остается крупнейшей площадкой для хранения программного кода. При этом некоторые авторы открытых проектов начали искать альтернативные варианты размещения своих репозиториев, так как на GitHub произошло 48 крупных сбоев.

Изображение: How-To Geek

По данным How-To Geek, все больше разработчиков рассматривают Codeberg как основную площадку для размещения проектов с открытым исходным кодом. Сервис работает под управлением некоммерческой организации Codeberg e.V. и использует платформу Forgejo, которая развивается как ответвление Gitea. Финансирование проекта обеспечивают пожертвования и членские взносы сообщества.

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Одной из причин перехода называется желание части разработчиков снизить зависимость от крупных технологических компаний. Также многих не устраивает активное внедрение ИИ-инструментов. Для некоторых участников сообщества также имеет значение открытый исходный код самой платформы и отсутствие рекламной модели. При этом GitHub сохраняет сильные позиции благодаря широкой аудитории, развитой экосистеме и большому числу интеграций.

Многие проекты не отказываются от GitHub полностью. Вместо этого они синхронизируют репозитории сразу на нескольких площадках или используют Codeberg как основное место разработки, сохраняя присутствие на GitHub для более широкого охвата аудитории.

#искусственный интеллект #ии #разработка #github #open source #открытое по #codeberg
Источник: howtogeek.com
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