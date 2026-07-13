Audi официально представила гибридный гиперкар Nuvolari, который стал самым мощным серийным автомобилем марки. После публичного дебюта модель получила неоднозначные отзывы из-за внешнего вида, несмотря на заявленные технические характеристики.

После завершения производства Audi R8 компания вывела на рынок новую флагманскую модель. Nuvolari стала самым мощным гибридным автомобилем бренда и впервые появилась перед широкой публикой на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания).

Изображение: Notebookcheck

Audi Nuvolari оснащен гибридной силовой установкой, которая объединяет 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и три электромотора с осевым потоком. Совокупная мощность системы достигает 1001 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 2,6 секунды. Электрическую часть питает литий-ионная батарея емкостью 7,3 кВт·ч.

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Во время дебюта на трассе Goodwood Hillclimb в рамках Гудвудского фестиваля скорости за рулем прототипа находился девятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен.

Автомобиль получил необычную конструкцию кузова с крупным воздухозаборником на капоте, скрытым задним спойлером, цифровой камерой вместо заднего стекла и системой воздуховодов, которые создают прижимную силу без внешнего антикрыла. Именно внешний вид вызвал наиболее активное обсуждение в интернете после того, как официальный аккаунт Goodwood в Instagram* опубликовал видео с заезда на холм. Часть пользователей положительно оценила дизайн, однако многие сравнили автомобиль со «сплющенным Cybertruck» и раскритиковали его внешний облик. А один из комментаторов выразил свое мнение фразой: «Чем дальше он уезжает, тем лучше выглядит».

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Audi выпустит всего 499 экземпляров Nuvolari. Стоимость гиперкара составит около $686 600, а первые поставки ожидаются в первой половине 2027 года. По данным компании, пять автомобилей уже нашли покупателей во время закрытого показа в Монако.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.