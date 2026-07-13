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Global_Chronicles
Бывший продюсер Rockstar объяснил возможную причину задержки выхода GTA 6 на ПК
Бывший продюсер Rockstar Джон Риккио объяснил, почему студия Take-Two традиционно сначала выпускает крупные игры на консолях.
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Rockstar до сих пор не назвала дату выхода GTA 6 на ПК, хотя релиз для консолей ожидается в ноябре. Бывший сотрудник студии рассказал, почему компания придерживается такой стратегии при разработке своих крупнейших проектов.

 Изображение - ChatGPT

Джон Риккио, который до ухода из Rockstar работал над Red Dead Redemption, Max Payne 3 и GTA 5, заявил, что разработку удобнее начинать с консолей. По его словам, фиксированные характеристики PlayStation и Xbox упрощают оптимизацию, тогда как версия для ПК должна учитывать большое количество различных конфигураций оборудования.

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Он также отметил, что даже при крупных бюджетах команде приходится распределять ресурсы между несколькими задачами. Если средства направляют на одно направление разработки, их уже нельзя использовать для другого. По этой причине перенос части работ на более поздний этап может стать коммерческим решением.


При этом слова бывшего продюсера расходятся с заявлениями главы Take-Two Штрауса Зельника, который ранее говорил, что Rockstar располагает практически неограниченными финансовыми, творческими и кадровыми возможностями.

Несмотря на отсутствие официальной даты выхода GTA 6 на ПК, Риккио подчеркнул, что студия стремится выпускать свои проекты на максимально широком числе платформ, хотя сроки появления таких версий могут отличаться от консольного релиза.

#игры #rockstar games #playstation 5 #gta 6 #grand theft auto #пк #take-two interactive #xbox series x|s
Источник: notebookcheck.net
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