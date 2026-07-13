Бум искусственного интеллекта заставляет американского производителя спешить с внедрением нейронных процессоров

Распространение искусственного интеллекта привело к дефициту комплектующих и росту их стоимости, но при этом заставило производителей активнее развивать чипы. Одним из таких производителей является американская компания Apple, которая в настоящее время завершила разработку процессора M7 спустя полгода после готовности M6. Apple не планирует выпускать M6 Pro и M6 Max, представив вместо них M7 Pro и M7 Max.

Между завершением разработки и релизом пройдёт немало времени. Дебют M7 должен состояться в первой половине 2027 года. Он может войти в состав улучшенного ноутбука MacBook Pro с усовершенствованным испарительным отсеком. Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что более мощные чипы M7 Pro и M7 Max выйдут в конце того же года, а в 2028 году ожидается M7 Ultra. Новый процессор для рабочих станций получит до 1,5 ТБ унифицированной памяти.

Изображение: Gemini

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Apple в последнее время отклоняется от традиционного графика релизов, стремясь выпустить чипы с улучшениями для искусственного интеллекта как можно раньше. Новый базовый чип поддерживает унифицированную пропускную способность памяти 240 ГБ/с, что на 56% превосходит 153 ГБ/с в M5.

По словам Гурмана, M7 Ultra будет близок к специализированным ускорителям ИИ, таким как Blackwell от Nvidia. Также ведётся разработка чипа M8. Apple собирается использовать техпроцесс TSMC 2 нм лишь для двух поколений своих чипов и перейти затем на 1,4 нм.