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Global_Chronicles
Keychron представила беспроводную механическую клавиатуру K5 Ultra с отделкой из дерева
Компания Keychron представила беспроводную механическую клавиатуру K5 Ultra 8K с низкопрофильной конструкцией и полноразмерной раскладкой.
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Keychron представила новую модель в линейке низкопрофильных механических клавиатур K Ultra. K5 Ultra 8K сохранила беспроводные возможности предыдущих устройств серии и получила оформление с деревянными элементами.

 Источник: Keychron

Keychron K5 Ultra 8K работает через Bluetooth 5.2 и беспроводное соединение 2,4 ГГц, а также поддерживает проводное подключение через USB Type-C. Клавиатура способна работать с частотой опроса до 8 кГц. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 2400 мАч, которого, по заявлению компании, хватает до 370 часов при выключенной подсветке и частоте опроса 8 кГц.

Источник: Keychron

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Модель получила полноразмерную раскладку, программируемый регулятор над клавишей Backspace и дополнительные клавиши для макросов над цифровым блоком. Пользователям доступны переключатели Keychron Milk POM трех типов: Red с линейным ходом, Brown с тактильным откликом и Banana с более выраженной тактильностью.

Корпус клавиатуры выполнен из ABS-пластика, при этом верхняя и нижняя части оснащены металлическими направляющими, а боковые панели сделаны из розового дерева. Для клавиш используются двойные PBT-колпачки с профилем LSA.

K5 Ultra 8K поддерживает RGB-подсветку и настройку через браузерный интерфейс Keychron Launcher. Также устройство оснащено двухступенчатыми ножками для изменения угла наклона. Цена клавиатуры составляет $114,99 (эквивалентно ≈ 8815 ₽ по курсу ЦБ РФ на 12.07.2026).

#клавиатуры #keychron #механические клавиатуры #компьютерные аксессуары #беспроводные клавиатуры #k5 ultra 8k
Источник: techpowerup.com
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