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AMD выпустила Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT в стиле игры Valorant
AMD представила ограниченную серию VCTCN процессоров Ryzen 7 9800X3D и видеокарт Radeon RX 9070 XT
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Компания AMD представила свою новую коллекцию оборудования VCTCN 2026 Collector’s Edition на выставке BilibiliWorld 2026 в Шанхае. В линейку входят ограниченные версии процессора Ryzen 7 9800X3D и видеокарты Radeon RX 9070 XT. Lenovo также подготовила соответствующие тематические ноутбуки Legion R9000P и настольные компьютеры Blade 7000P.

Ryzen 7 9800X3D Collector’s Edition сохраняет восемь ядер Zen 5, 16 потоков и тактовую частоту до 5,2 ГГц, как у оригинальной модели. Также процессор имеет 96 МБ кэша L3 благодаря технологии AMD 3D V-Cache второго поколения.

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Источник: AMD

Видеокарта Radeon RX 9070 XT получила более существенное визуальное обновление. Карта имеет черный кожух, три красных вентилятора и логотип VCTCN. Она сохранила 64 вычислительных блока, 4096 потоковых процессоров и 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битным интерфейсом. Изменения тактовой частоты или энергопотребления платы не разглашаются.

Не секрет, что графический ускоритель основан на модели RX 9070 XT NITRO от Sapphire. Представлены два варианта дизайна: один с бежевым корпусом, другой — с черным кожухом и красными вентиляторами.

Источник: AMD

В коллекцию также входит игровой ноутбук Lenovo Legion R9000P с 16-ядерным процессором Ryzen 9 9955HX. Он оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600, частотой обновления 240 Гц и сертификацией HDR1000. Завершает серию из четырех продуктов настольный компьютер Lenovo Blade 7000P.

Источник: AMD

AMD заявляет, что продукты из коллекционного издания не будут продаваться в обычных розничных магазинах. Вместо этого оборудование будет распространяться посредством различных мероприятий и розыгрышей призов во время финала VCTCN China в Чэнду, который состоится в этом году.

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Источник: videocardz.com
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