Сотрудники полиции изъяли около 4,5 тонны дизельного топлива, заправочный пистолет и почти два десятка пластиковых емкостей.

В Ростовской области сотрудники полиции обнаружили нелегальную автозаправку, расположенную на территории частного домовладения. Согласно официальной информации МВД, житель одного из хуторов Каменского района организовал частную АЗС прямо во дворе своего дома. Примечательно, что предприниматель отпускал дизельное топливо по цене, которая существенно выше текущего предложения на рынке, сообщает издание «КП».

Изображение: КП / rostov.kp

Представители правопорядка обнаружили 4,5 тонны дизельного топлива. Органы не сообщают, откуда местный житель смог получить такой объем горючего, учитывая временные перебои с его поставками в стране.

Также неизвестно о качестве дизеля. Сомнительно, что горючее изготавливалось на частном мини-НПЗ, поскольку такой вид деятельности в России строго регулируется. При этом, эксперты считают, что нелегальная переработка прямогонного бензина может быть узаконена, но на двигателях такое топливо скажется по-разному.

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Между тем подпольная АЗС с заправочным пистолетом, как сообщает ГУ МВД, была оборудована самодельной насосной системой для отпуска горючего. Заправка не отвечала государственным техническим регламентам, в том числе правилам пожарной безопасности. Также полиция нашла около 20 пластиковых канистр.

Непосредственно в Ростове-на-Дону сотрудники полиции выявили еще одно нарушение на частной АЗС. Во время ночной смены оператор отпускала топливо по завышенной цене. Также женщина нарушала правила пожарной безопасности, разливая горючее в пластиковую тару.