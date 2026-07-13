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kosmos_news
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии
В настоящее время крупнейшая в Якутии фабрика работает в режиме опытно-промышленных испытаний, а полноценный запуск увеличит объем переработки золота в «Селигдаре» до 50%.
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Российское полиметаллическое ПАО «Селигдар является ведущей золотодобывающей компанией страны. В состав входят несколько золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ) — технологических комплексов по переработке руды. Один из них, «Хвойное», произвел первое золото, как сообщили представители компании на ежегодном Дне инвестора на Московской бирже.
Фото: «Селигдар»

«Хвойное» сейчас продолжает проверять оборудование в реальных производственных условиях. В этом режиме осуществляется наладка и корректировка технологий для устранения выявленных отклонений производственных линий переработки руды с золоторудного месторождения в Якутии. К настоящему времени ЗИФ получила более 200 кг золота.

Инвестиции «Селигдара» в месторождение «Хвойное» оцениваются в 32 млрд рублей, сообщили в компании. В целом ПАО планирует произвести в этом году на ЗИФ «Хвойном» не менее одной тонны золота. Фабрика была запущена летом 2025 года на одноименном месторождении. После извлечения драгоценного металла из недр земли на месторождении ЗИФ приступает к финальному этапу, при котором добытая руда перерабатывается, очищается и превращается в готовые золотые слитки (долли) высокой пробы.

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В настоящее время «Селигдар» осуществил значительный объем работ для запуска ЗИФ на полную мощность. Завершены испытания технологической схемы и тестирование гидравлических систем. Перед проведением пуско-наладочных работ были выполнены все нормативные требования в части соблюдения экологической безопасности.

По итогам прошлого года все золотодобывающие структуры ПАО «Селигдар» перевыполнили план и добыли в общей сложности почти 8 тонн золота. Это удалось сделать, благодаря стабильной работе основных золотоизвлекательных фабрик. С вводом в полноценную эксплуатацию комплекса «Хвойное» этот показатель может значительно увеличиться.

Проектная мощность этого ЗИФ составляет 2,5 тонны золота в год. «Хвойное» — самая высокопроизводительная фабрика и четвертая по счету в структуре «Селигдара». Кроме того, это крупнейшая золотоизвлекательная фабрика в Якутии. Полноценный запуск объекта, как прогнозируется, позволит нарастить объем переработки золота в «Селигдаре» до 50%.

#россия #технологии #промышленность #производство #золото #якутия #полезные ископаемые #золотодобыча #добыча золота
Источник: seligdar.ru
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