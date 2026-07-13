Сборка игрового ПК в 2026 году — серьёзное финансовое вложение. При текущих ценах на комплектующие подписка на игровой сервис выглядит как практичный компромисс.

Ещё пару лет назад собрать игровой компьютер было не только оправданным, но и выгодным решением. Энтузиасты могли полностью контролировать систему, выбирать комплектующие в соответствии со своими финансовыми возможностями и рассчитывать на долгие годы удовольствия от игры. Однако к 2026 году ситуация изменилась. Идея самостоятельной сборки ПК всё чаще вызывает сомнения.

Источник изображения: nvidia.com

В настоящее время цены на основные компоненты заставляют многих всерьез усомниться в целесообразности приобретения оборудования. Рынок столкнулся с дефицитом чипов нового поколения и резким удорожанием производственных мощностей.

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В итоге стоимость сборки игрового ПК даже среднего уровня вышла за пределы здравого смысла. Например, комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 32 ГБ сегодня обходится примерно в 45 000 рублей, а более-менее быстрый и надежный твердотельный накопитель ёмкостью 1 ТБ — около 15–20 тысяч рублей. В результате полноценный системный блок с далеко не флагманской GeForce RTX 5060 обойдется в 120–130 тысяч рублей. И это без учёта стоимости монитора, клавиатуры, мыши и акустической системы. Для сравнения, аналогичная по производительности сборка в начале десятилетия стоила почти вдвое дешевле.

В таких условиях облачный гейминг уже не кажется чем-то компромиссным, а становится реальной и выгодной альтернативой. Даже среди тех, кто принципиально хочет физически владеть «железом», растёт понимание: когда стоимость сборки компьютера ощутимо ударяет по бюджету, то подписка на сервис вроде GeForce NOW за 20 долларов в месяц выглядит вполне разумным выбором.

Основное достоинство облачных платформ — возможность использовать топовые видеокарты без необходимости покупать дорогой компьютер. Это позволяет избежать крупных первоначальных инвестиций и последующих расходов на замену вышедших из строя компонентов или обновление системы через несколько лет. Благодаря облачным платформам можно играть практически на любом экране и наслаждаться высокой производительностью без компромиссов уже сейчас.

Звучит красиво, однако у облачных сервисов есть и свои минусы. Среди них — зависимость от качества интернет-соединения, возможные задержки при вводе данных, проблемы с сохранением прогресса при смене провайдера и отсутствие полного контроля над файловой системой. Кроме того, выбор игр ограничен теми, которые поддерживает конкретный сервис. Хотя крупные платформы уже интегрировали библиотеки Steam, Epic Games Store и GOG, не все игры могут быть доступны через облачные сервисы.

Однако для многих пользователей это вполне приемлемый способ, который позволяет им наслаждаться актуальными играми без необходимости делать крупные финансовые вложения. А вот «свой» компьютер в современных условиях постепенно переходит из категории инструмента для всех в статус дорогого хобби для узкого круга энтузиастов.