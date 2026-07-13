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Global_Chronicles
Видео с Galaxy Z Fold 8 Ultra демонстрирует почти незаметную складку на дисплее Samsung
В сети появилось видео с включенным Galaxy Z Fold 8 Ultra. На нем практически не видно складки на внутреннем экране.
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Новая утечка впервые показала не макет, а включенный складной смартфон Samsung. Инсайдер Setsuna Digital выложил видео с работающим устройством. Ролик показывает экран под разными углами.

 Скриншот видео Notebookcheck Additional Content

На кадрах видно, что складка на внутреннем дисплее почти незаметна. При определенном освещении можно разглядеть слабую тень от сгиба, но при обычном использовании она будет незаметной. Внешний дисплей и задняя панель также попали в кадр, но основное внимание уделено именно контролю залома.

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Инсайдер Ice Universe заявил, что аналогичный уровень контроля складки получит и стандартный Galaxy Z Fold 8. По его словам, Samsung добилась такого результата благодаря более толстому защитному стеклу UTG и новой конструкции шарнира.


При этом окончательные выводы о долговечности такого решения пока сделать нельзя. Пока неизвестно, насколько заметной останется складка после продолжительной эксплуатации устройства. В качестве примера приводится Oppo Find N6, у которого спустя некоторое время использования линия сгиба стала более различимой.

Ice Universe назвал технологию Samsung «самым передовым решением по уменьшению складки на мировом рынке складных смартфонов».

#утечка #складной дисплей #ice universe #samsung galaxy z fold 8 ultra #шарнир #setsuna digital
Источник: notebookcheck.net
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