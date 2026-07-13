KytyPS5 является модифицированной версией более раннего проекта Kyty, последний официальный релиз которого датируется августом 2022 года и ограничивался поддержкой простых игр для PS4 и гомбрю-приложений для PS5.

Экспериментальный проект KytyPS5, разрабатываемый как слой совместимости для запуска игр PlayStation 5 на ПК под управлением Windows, получил очередное обновление, расширившее поддержку коммерческих 3D-игр. Разработчик Nmzik сообщил, что эмулятор теперь способен запускать версию Grand Theft Auto V для PlayStation 5, а также продемонстрировал частичный рендеринг игрового процесса Quake II.

Источник: videocardz.com

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Согласно информации из официального репозитория проекта, новая версия KytyPS5, основанная на модифицированном коде оригинального проекта Kyty от разработчика InoriRus, способна обрабатывать игры, созданные на базе движков Unreal Engine 4, Unreal Engine 5 и Unity. В ходе тестирования программное обеспечение успешно загрузило версию GTA V для консоли PlayStation 5, позволив дойти до главного меню и раздела настроек. Помимо этого, эмулятор продемонстрировал запуск шутера Quake II непосредственно до стадии геймплея.

На странице проекта опубликованы скриншоты других работающих коммерческих 3D-релизов, среди которых PowerWash Simulator и PAC-MAN WORLD. До этого момента возможности большинства эмуляторов PS5 ограничивались запуском простых 2D-проектов или стартовых экранов крупных игр.

Источник: videocardz.com

Разработчик программного обеспечения уточняет, что ни одна из продемонстрированных игр на данном этапе не является полностью проходимой от начала до конца. Запуск GTA V функционирует как техническая демонстрация. Поскольку эмулятор, работающий как слой совместимости для ОС Windows, находится на ранней стадии разработки, в приложениях наблюдаются графические артефакты, критические сбои, низкая кадровая частота, а также отсутствие поддержки аудио и сетевых функций.

Источник: videocardz.com

С технической точки зрения версия 0.0.3 включает изменения в алгоритмах распределения виртуальной памяти для ускорения загрузки, внедрение новой системы связывания шейдеров SRT и оптимизацию AMPR. Также реализованы корректировки Pthread и новые ABI для библиотеки LibUlt. Для запуска игр в текущей сборке не требуется использование LLE-модулей (Low-Level Emulation). Тестирование программы проводилось преимущественно на видеокартах NVIDIA; совместимость с графическими процессорами AMD и Intel на данный момент может быть неполной. Трансляционный слой поддерживает эмуляцию специфических инструкций архитектуры Zen 2 (включая SSE4a).

Главным приоритетом текущей фазы разработки проекта заявлено исправление ошибок начальной загрузки и расширение базы совместимости, а не достижение визуальной точности и высоких показателей FPS.