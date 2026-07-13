Наиболее востребованным у этого бренда остаётся кроссовер «Москвич 3»

Журналисты издания «Ведомости» на основе анализа данных регистрации автомобилей пришли к выводу, что недавно представленные модели «Москвич» М70 и М90 не снискали популярности у российских покупателей. За всё время нашёлся только 491 желающий приобрести их, тогда как большая часть продаж приходится на кроссовер «Москвич» 3.

Опрошенные журналистами специалисты полагают, что главной причиной таких слабых продаж является высокая степень конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Они предлагают большой выбор моделей именно в данном ценовом сегменте.

Изображение: ChatGPT

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Также эксперты напоминают, что выпуск новых моделей сам по себе не является гарантией хороших продаж, поскольку необходимы конкурентная цена, узнаваемость моделей и обширная поддержка со стороны дилеров.

Представители «Москвича» ранее сообщали о росте интереса к своим новым моделям и о том, что производство ведётся по плану.