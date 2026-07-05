Sony объявила о прекращении выпуска физических копий игр для PlayStation с 2028 года. Эта новость набрала в соцсетях 128 миллионов просмотров — больше, чем анонс предзаказов GTA 6.

Для игроков последние недели выдались эмоциональными. Сначала радость от открытия предзаказов на долгожданную GTA 6, затем разочарование от решения Sony. При этом одна новость привлекла гораздо больше внимания, чем другая.

Изображение: Tech4Gamers

Sony сообщила, что с 2028 года полностью прекращает выпуск игр на физических дисках для PlayStation. Эта информация разлетелась по соцсетям мгновенно. В соцсети X запись о решении компании набрала 128 миллионов просмотров.

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Для сравнения: анонс предзаказов GTA 6 собрал 83 миллиона просмотров. Разница почти в полтора раза. Примечательно, что GTA 6 тоже выйдет без физических носителей, но это не вызвало такого же резонанса.

Фанаты восприняли решение Sony намного острее. Причина, вероятно, в том, что компания уже некоторое время готовилась к полному переходу на цифру и даже закрыла производственный цех.