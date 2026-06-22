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Global_Chronicles
Необычный автобус с сапожной мастерской, барной стойкой и санузлом в салоне выставлен на Авито
Житель Перми выставил на продажу переоборудованный автобус Mercedes-Benz О309D 1982 года. Внутри — сапожная мастерская, барная стойка, санузел и генератор.
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На площадке Авито появилось объявление о продаже необычного транспорта. Автобус Mercedes-Benz О309D 1982 года выпуска прошел полный капитальный ремонт — двигателя, коробки передач, заднего моста и кузова. Вместо пассажирских сидений внутри оборудовали помещение для работы и отдыха.

 Фото: Авито

В салоне разместили и оборудовали сапожную мастерскую с необходимым оборудованием и сейфом. Там же — небольшая барная стойка и санузел. Для обогрева предусмотрены четыре отопителя. Отдельно установлены генератор на 220 вольт и инвертор на 12 вольт. В случае необходимости автобус можно переделать и использовать как автодом для путешествий. Судя по фотографиям в объявлении, салон оборудован аккуратно, все выглядит ухоженно.

Фото: Авито

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Продавец подчеркивает: в машине нет электроники. Все механическое, ремонтопригодное. Кузов, по его словам, прослужит еще сорок лет: металл толще миллиметра и рама в полном порядке. Пробег указан как 1000 километров — вероятно, после капремонта.

Фото: Авито

Автомобиль находится в Перми. По-видимому, владелец не уверен в том, что его автобус купят за указанные 885000 руб. и поэтому рассматривает обмен на УАЗ-3909 или трехдверную Ниву. С момента подачи объявления за 13 дней оно набрало больше 175 тысяч просмотров.

#mercedes-benz #авито #автобус #автодом #о309d #передвижная мастерская #сапожная мастерская
Источник: motor.ru
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