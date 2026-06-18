Джереми Кларксон сообщил, что врачи выявили у него агрессивную форму рака простаты. Для лечения ему провели операцию по удалению части предстательной железы.

Неожиданные подробности о состоянии здоровья Джереми Кларксона стали известны во время одного из эпизодов его телевизионного проекта. Телеведущий впервые публично рассказал о диагнозе и лечении.

Изображение: Сarscoops



Джереми Кларксон (Jeremy Clarkson), известный по программам Top Gear и The Grand Tour, сообщил, что у него диагностировали агрессивную форму рака. Об этом он рассказал в одном из выпусков сериала «Ферма Кларксона».

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По словам телеведущего, о заболевании он узнал еще в мае. При этом точная дата съемок эпизода не раскрывается. BBC News отмечает, что работа над сезонами сериала проходила в 2024 и 2025 годах, что позволяет предположить, что знаменитый ведущий знал об этом как минимум год.

Кларксон перенес биопсию, а затем операцию по удалению части предстательной железы. Некоторые этапы лечения, по его словам, прошли не так, как планировалось. В конце эпизода он сказал, что не знает, что будет дальше, и пошутил: если все пройдет успешно, зрители увидят его в шестом сезоне, а если нет — то нет.

На заявление телеведущего отреагировала организация Prostate Cancer UK. Ее представители поблагодарили Кларксона за открытый рассказ о диагнозе и отметили, что раннее выявление болезни остается серьезной проблемой для многих мужчин в Великобритании.