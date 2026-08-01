Новинка обладает 16 ядрами Zen 5.

Процессор Ryzen AI Max+ PRO 495, представленный AMD в мае текущего года, продолжает появляться в базах данных бенчмарков — как сообщает издание VideoCardz, совсем недавно новинка была протестирована в Geekbench 7.

Источник фото: AMD

В базе данных бенчмарка указано, что процессор AMD Ryzen AI Max+ PRO 495, оснащённый 16 ядрами с тактовой частотой 3,1 ГГц в базовом режиме и до 5,2 ГГц в максимальном, тестировался в составе мобильной рабочей станции HP ZBook Ultra G3a, оснащённой 96 ГБ оперативной памяти DDR5.

Источник фото: VideoCardz/Geekbench

реклама

В однопоточном режиме новинка набрала 2593 балла, а в многопоточном получила 26 816 очков — это на 6,6 и 31,3 % выше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Ryzen AI Max+ 395. Ранее Ryzen AI Max+ PRO 495 был протестирован в PassMark, обогнав предшественника на 3 % в однопоточном тесте и на 4 % по общей оценке.