В американском магазине подержанных товаров покупатель нашел рабочую видеокарту Asus GeForce GTX 1050 Ti по цене $2.

Asus GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ памяти обычно стоит на вторичном рынке около $100, но один покупатель из США отдал за нее всего $2. И карта оказалась полностью рабочей.

Изображение: WCCFTech

Пользователь Reddit под ником LittleBanditReddit рассказал , что зашел в местный магазин Goodwill в тот момент, когда сотрудник только выставлял видеокарту на витрину. Покупатель сразу забрал находку за 90% меньше от рыночной цены — сумма оказалась даже ниже, чем стоит чашка кофе в США.

Источник изображения: Reddit

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Дома он установил карту в систему с Ryzen 7 5800X и запустил Cyberpunk 2077. При 1080p с FSR 2.1 в режиме «Баланс» игра выдала около 30 кадров в секунду. GTX 1050 Ti вышла почти 10 лет назад и когда-то входила в число лучших бюджетных моделей линейки Pascal. Современные AAA-проекты она тянет с трудом, но для киберспортивных дисциплин и старых игр ее хватает с запасом. В рознице эту карту уже почти не встретить, так что покупка за $2 — редкая удача.