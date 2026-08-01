Samsung рекламировала технологию Flex Titanium, которая должна была сделать сгиб на Galaxy Z Fold 8 почти невидимым. Однако через неделю использования складка на дисплее стала заметно проявляться.

На презентации Galaxy Z Fold 8 Samsung делала акцент на сгибе дисплея. Компания использовала новую технологию Flex Titanium — титановые пластины под экраном, которые должны были сделать складку почти незаметной и защитить дисплей при длительном использовании.

Изображение: GizmoChina

Сразу после анонса энтузиасты сравнивали Z Fold 8 с предшественником и конкурентами. На фотографиях складка у новой модели выглядела наиболее плоской — даже Oppo Find N6, который считался одним из лучших в этом аспекте, уступал. Казалось, Samsung наконец решила проблему.

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Однако через неделю ситуация изменилась. Создатели контента, получившие устройства для обзоров, опубликовали сравнение новых телефонов с теми, которыми пользовались несколько дней. Разница стала заметна сразу: складка на Z Fold 8 проявилась сильнее, чем у Oppo Find N6 за аналогичный период.

Скриншот видео @UniverseIce

Инсайдер Ice Universe, известный своими утечками о Samsung, поделился наблюдениями, приложив к своему посту в соцсети Х видео . Он отметил, что складка на Z Fold 8 не только появляется, но и частично восстанавливается после раскрытия. Утром она выглядела заметнее, чем накануне вечером, но после 10 минут в раскрытом состоянии стала менее видимой. По его словам, это связано с переработанной конструкцией шарнира и улучшенным распределением нагрузки.

Пока неясно, как технология Flex Titanium покажет себя в долгосрочной перспективе. Продажи Z Fold 8 стартуют 7 августа, и только тогда станет понятно, насколько складка будет заметна после месяцев активного использования. Конкуренты, в частности Oppo Find N6, пока демонстрируют лучшую устойчивость сгиба к появлению складки. Если наблюдения Ice Universe подтвердятся, Z Fold 8 может установить новый стандарт для складных смартфонов, но пока говорить об этом рано. Официальных комментариев от Samsung по этому поводу нет.