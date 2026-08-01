Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Новый сгиб на дисплее Z Fold 8 разочаровал — складка появилась быстрее, чем у Oppo Find N6
Samsung рекламировала технологию Flex Titanium, которая должна была сделать сгиб на Galaxy Z Fold 8 почти невидимым. Однако через неделю использования складка на дисплее стала заметно проявляться.
реклама

На презентации Galaxy Z Fold 8 Samsung делала акцент на сгибе дисплея. Компания использовала новую технологию Flex Titanium — титановые пластины под экраном, которые должны были сделать складку почти незаметной и защитить дисплей при длительном использовании.

Изображение: GizmoChina 

Сразу после анонса энтузиасты сравнивали Z Fold 8 с предшественником и конкурентами. На фотографиях складка у новой модели выглядела наиболее плоской — даже Oppo Find N6, который считался одним из лучших в этом аспекте, уступал. Казалось, Samsung наконец решила проблему.

реклама

Однако через неделю ситуация изменилась. Создатели контента, получившие устройства для обзоров, опубликовали сравнение новых телефонов с теми, которыми пользовались несколько дней. Разница стала заметна сразу: складка на Z Fold 8 проявилась сильнее, чем у Oppo Find N6 за аналогичный период.

Скриншот видео @UniverseIce

Инсайдер Ice Universe, известный своими утечками о Samsung, поделился наблюдениями, приложив к своему посту в соцсети Х видео. Он отметил, что складка на Z Fold 8 не только появляется, но и частично восстанавливается после раскрытия. Утром она выглядела заметнее, чем накануне вечером, но после 10 минут в раскрытом состоянии стала менее видимой. По его словам, это связано с переработанной конструкцией шарнира и улучшенным распределением нагрузки.

Пока неясно, как технология Flex Titanium покажет себя в долгосрочной перспективе. Продажи Z Fold 8 стартуют 7 августа, и только тогда станет понятно, насколько складка будет заметна после месяцев активного использования. Конкуренты, в частности Oppo Find N6, пока демонстрируют лучшую устойчивость сгиба к появлению складки. Если наблюдения Ice Universe подтвердятся, Z Fold 8 может установить новый стандарт для складных смартфонов, но пока говорить об этом рано. Официальных комментариев от Samsung по этому поводу нет.

#samsung #ice universe #galaxy z fold 8 #гибкий экран #flex titanium #складка
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
Люди ледникового периода охотились в основном на самок мамонтов
В России обнаружили ранее неизвестный минерал ценнее золота
Tom's Hardware: Радиатор M.2 SSD на материнской плате может замедлять работу вашего SSD
Первый российский водородный поезд доставят на Сахалин в 2027 году
Citizen выпустила три доступные модели часов Eco-Drive на солнечных батареях с сапфировым стеклом
Starship дрейфовал в Индийском океане в течение пяти дней
Советник «Роскосмоса» Маринин: Россия сможет сделать свехтяжёлую ракету в случае необходимости
Eurogamer: NVIDIA готовится поднять цены на видеокарты на 30% из-за дефицита памяти
Casio выпустила часы-кольцо CRW-H001M-8 со встроенным дисплеем и трекером здоровья
Xiaomi представила семейные внедорожники SkyNomad перед выходом на европейский рынок
Семь лучших игровых мониторов с частотой до 320 Гц по версии GizmoChina — подборка на август 2026
Claude AI во время испытаний вышел из-под контроля и взломал три компании
Samsung может использовать кремний-углеродные аккумуляторы не на всех смартфонах серии Galaxy S27
Режим автонастройки таймингов MSI High-Efficiency Mode приблизит память DDR5 AMD EXPO к EXPO ULL
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с водителями такси
Удачливый покупатель приобрёл ПК на Ryzen 9 9900X с RTX 5080 в полтора раза дешевле его текущей цены
На Марсе обнаружены загадочные структуры похожие на соты

Популярные статьи

«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter