Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR5 в 40 раз дешевле его текущей цены
В условиях кризиса на рынке памяти это выглядит невероятной удачей.
реклама

За последние несколько месяцев комплекты оперативной памяти DDR4 и DDR5 заметно подорожали, но ряду пользователей всё же удаётся приобрести модули по сниженной цене, а некоторым счастливчикам и вовсе везёт, как участнику платформы Reddit под ником JuniTheFox, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Amazon

По словам пользователя, недавно он посетил местный комиссионный магазин в Нидерландах, где обнаружил комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast DDR5-6000 общей ёмкостью 32 ГБ (2x16 ГБ), который обошёлся ему всего в 12,5 евро (14,5 доллара США). Удачливый покупатель отмечает, что набор ОЗУ не новый, но пользователи в комментариях заметили, что это всё равно очень выгодная сделка.

Источник фото: JuniTheFox/Reddit

реклама

По данным издания Wccftech, в настоящее время стоимость такого комплекта на Amazon составляет 600 долларов, что более чем в 40 раз превышает ценник комплекта, приобретённого JuniTheFox. Интересно, что ещё в прошлом году этот набор оценивался в 150 долларов, но в условиях кризиса вырос в цене в 4 раза.

#ddr5
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
Первый американский истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
В России обнаружили ранее неизвестный минерал ценнее золота
Люди ледникового периода охотились в основном на самок мамонтов
Tom's Hardware: Радиатор M.2 SSD на материнской плате может замедлять работу вашего SSD
Citizen выпустила три доступные модели часов Eco-Drive на солнечных батареях с сапфировым стеклом
Первый российский водородный поезд доставят на Сахалин в 2027 году
Starship дрейфовал в Индийском океане в течение пяти дней
Советник «Роскосмоса» Маринин: Россия сможет сделать свехтяжёлую ракету в случае необходимости
Eurogamer: NVIDIA готовится поднять цены на видеокарты на 30% из-за дефицита памяти
Новый сгиб на дисплее Z Fold 8 разочаровал — складка появилась быстрее, чем у Oppo Find N6
Casio выпустила часы-кольцо CRW-H001M-8 со встроенным дисплеем и трекером здоровья
Xiaomi представила семейные внедорожники SkyNomad перед выходом на европейский рынок
Семь лучших игровых мониторов с частотой до 320 Гц по версии GizmoChina — подборка на август 2026
Claude AI во время испытаний вышел из-под контроля и взломал три компании
Samsung может использовать кремний-углеродные аккумуляторы не на всех смартфонах серии Galaxy S27
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с водителями такси
Удачливый покупатель приобрёл ПК на Ryzen 9 9900X с RTX 5080 в полтора раза дешевле его текущей цены

Популярные статьи

«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
Включаем и разбираемся с проблемами ретро-ПК 1997 года выпуска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter