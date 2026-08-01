В условиях кризиса на рынке памяти это выглядит невероятной удачей.

За последние несколько месяцев комплекты оперативной памяти DDR4 и DDR5 заметно подорожали, но ряду пользователей всё же удаётся приобрести модули по сниженной цене, а некоторым счастливчикам и вовсе везёт, как участнику платформы Reddit под ником JuniTheFox, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Amazon

По словам пользователя, недавно он посетил местный комиссионный магазин в Нидерландах, где обнаружил комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast DDR5-6000 общей ёмкостью 32 ГБ (2x16 ГБ), который обошёлся ему всего в 12,5 евро (14,5 доллара США). Удачливый покупатель отмечает, что набор ОЗУ не новый, но пользователи в комментариях заметили, что это всё равно очень выгодная сделка.

Источник фото: JuniTheFox/Reddit

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По данным издания Wccftech, в настоящее время стоимость такого комплекта на Amazon составляет 600 долларов, что более чем в 40 раз превышает ценник комплекта, приобретённого JuniTheFox. Интересно, что ещё в прошлом году этот набор оценивался в 150 долларов, но в условиях кризиса вырос в цене в 4 раза.