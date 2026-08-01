В прошлой части мы полностью перебрали, сделали обзор и восстановили ретро-ПК. В этот раз мы запустим, проверим и воспользуемся старым компьютером.

Однако перед запуском нужно решить одну всплывшую проблему. У меня есть сразу две PS/2-клавиатуры, но ни одна из них не работает. Почему я не подключу USB-клавиатуру? Правильно, потому что компьютер 1997 года выпуска не понимает современные технологии.

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Давайте сначала разберёмся с клавиатурами, потому что без этого базового устройства ввода невозможно будет продолжить эксперименты со старым компьютером.

Первой разобрана была клавиатура Logitech Deluxe 250. Там даже есть предупреждение, что неправильное или длительное использование клавиатуры может привести к травме. Знали бы производители в те времена, что нынче люди используют клавиатуру буквально целыми днями без проблем.

Мембрана выглядит отлично, а вот светодиоды подозрительные, хотя неопытный человек не заметит ничего странного.

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Кроме подозрительных светодиодов, ничего не нашлось при осмотре.

На всякий случай проверил маленький электролитический конденсатор, но с ним всё в порядке.

И вот я взялся за проверку светодиодов: один буквально рассыпался на куски при попытке отпаять его, потому что буквально сгорел изнутри когда-то. Остальные же просто оказались нерабочими, а это значит, что на них подавалось слишком высокое напряжение.

Ради интереса припаял исправный светодиод, и да, он горит ярче необходимого, а на двух местах из трёх было обнаружено больше четырёх вольт. Там, где светодиод рассыпался, напряжения не было. Боюсь, этой клавиатуре поможет только полная замена контроллера.

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Переходим ко второй клавиатуре A4Tech KBS-21. От предыдущей я предусмотрительно отпаял провод со штекером. Всё равно он ей не нужен, а мне пригодится.

Тут у нас контроллер не мёртв, но и не живой. Он вроде бы инициализируется при подаче напряжения, однако компьютер его не видит. Внутри же всё в коррозии и грязи.

Даже когда я перепаял гнилую пайку, контроллер клавиатуры отказывается работать с компьютером.

Это очень неприятно, потому что у меня больше нет старых клавиатур стандарта PS/2, а без них невозможно взаимодействовать со старым компьютером. Затем я посмотрел на провод от нерабочей клавиатуры, вспомнил про USB-разъемы и на скорую руку спаял переходник для более современных USB-клавиатур. У меня где-то был переходник PS/2–USB, но я не знаю, где он. Гораздо проще и быстрее спаять новый переходник из подручных материалов, чем искать потерявшийся заводской.

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Почему я это сделал? Правильно, потому что USB-клавиатуры иногда способны работать в режиме PS/2. Производителям невыгодно делать два разных контроллера для двух стандартных подключений, поэтому делают универсальные контроллеры, способные работать в обоих режимах. Разумеется, не любая клавиатура умеет работать в двух режимах, особенно современные и дорогие.

К счастью, первая попавшаяся под руку клавиатура (Sven Standard 303) оказалась способна работать в двух режимах, и теперь я могу управлять старым компьютером. Это значит, что мне не придётся надолго откладывать написание данной статьи.

Так я оставил компьютер в покое на несколько дней. Вернувшись и запустив систему, я обнаружил, что изображение какое-то слишком жёлтое. Как позже выяснилось, это вина видеокарты. Не знаю, что с ней произошло за два дня, но теперь она выдаёт такую картинку.

Причём желтизна какая-то нестабильная, иногда возвращается в норму. Ну а кушает компьютер чуть больше 61 Вт из розетки в BIOS.

Интерфейс BIOS выдержан в строгом чёрно-белом стиле. Сделано так, чтобы интерфейс был читаем и пригоден для использования даже на чёрно-белом мониторе, не способном воспроизводить даже оттенки серого. А ведь многие люди под чёрно-белым понимают не способность отображать только чёрный и белый цвет, а именно палитру в градациях серого.

И да, я пробовал разные кабели VGA для подключения монитора, но желтизна стала только устойчивее. Вполне возможно, у видеокарты просто испортилось гнездо от коррозии или износа, хотя я не заметил особой зависимости от движений VGA-штекера в гнезде. Но этим нюансом займусь как-нибудь потом.

Давайте загрузим операционную систему с жёсткого диска, там у нас установлена Windows 2000. Вполне соответствующая ОС для столь старого ПК, и если честно, даже она лучше любого Linux.

При запуске система настоятельно рекомендует включить «костыль» под названием «файл подкачки». И делать она это будет при каждом запуске; отсюда, вероятно, и появился миф о том, что файл подкачки якобы необходим для работы, хотя на самом деле это не так. Файл подкачки даже вреден, потому что использует файловую систему, предназначенную для хранения информации, в качестве оперативной памяти.

Полагаю, не нужно никому пояснять, что использовать HDD со скоростями около 6 мегабайт в секунду в качестве ОЗУ — крайне плохая идея. Да и для современных систем подкачка тоже вредна, потому что приводит к ускоренному износу SSD-накопителей. А к чему приводит изношенный SSD? Правильно, к порче записанных на него данных.

Почему же Windows 2000 настойчиво предлагает использовать подкачку, несмотря на её вредоносность? Правильно, потому что в 90-е годы оперативная память была крайне дорогой и её объёмы исчислялись мегабайтами. У меня сейчас Pentium II практически в топовой конфигурации с 256 МБ ОЗУ из 384 МБ возможных. Но большинство систем тех времён в лучшем случае имели 64–128 МБ ОЗУ, поэтому «костыли» вроде подкачки позволяли работать, пусть и медленно. Именно для этого подкачка и была придумана — чтобы компенсировать крайне малые доступные объёмы оперативной памяти.

В современной реальности подкачка является пережитком прошлого. Да, современный софт разработан настолько некомпетентными людьми, что пожирает память гигабайтами. Но, к счастью, бюджетные ПК нынче уже имеют от 16 гигабайт ОЗУ, если сборщик не глупец, и от 64 гигабайт — в игровых сборках. Может быть, на бюджетных системах оперативной памяти хватит не на любую игру, особенно если на фоне запущены прожорливые программы; в таких случаях подкачка позволит избежать ошибки о нехватке памяти. Но это говорит не о том, что подкачка полезна, а о том, что пользователь пытается использовать больше, чем способна его система. Подкачка лишь помогает избежать ошибки и краха прожорливого ПО, но делает это за счет ресурсов накопителя со всеми вытекающими проблемами производительности и износа.

Это даже хорошо, что подкачка отключена в старом компьютере, потому что её применение на старом диске, который медленнее дешёвых флешек, приведёт к сильному падению производительности. И да, система запустилась, драйверы ATi что-то там выплюнули с ошибкой, ну и сетевой адаптер попросил драйверы.

Без нагрузки компьютер потребляет чуть больше 36 Вт, что говорит о наличии функций энергосбережения.

Операционная система потребляет порядка 67 мегабайт оперативной памяти в текущем состоянии. Думаю, потребление можно снизить, отключив лишние службы и процессы, но пользоваться компьютером неприятно, когда весь экран желтеет.

Пожалуй, видеокарту следует заменить. У меня тут есть ещё две видеокарты S3 под рукой.

Решил установить S3 Trio 3D/2X (QCE2HC). Да, карточка встала криво, ибо планка какая-то неправильная, но кого это волнует?

Теперь с изображением полный порядок, только драйверы красной конторы мозги компостируют. Но это нормально, у «красных» всегда были и есть проблемы с драйверами.

Обидно только то, что система автоматически не нашла подходящего драйвера для новой S3 Trio 3D. Впрочем, я могу всегда подкинуть подходящие драйверы, и всё полноценно заработает. Это же Windows.

Но я не хотел заниматься поиском подходящего драйвера, даже если он лежит у меня где-то на внешнем HDD. Меня больше удивил тот факт, что Windows отлично выглядит даже с палитрой в 16 цветов. Вот что значит система для людей, а не тысячи глупых философий.

Ладно, пора бы подобрать видеокарту получше. Я бы мог взять что-то от NVIDIA, но мне показалось это слишком скучным, потому что оно просто будет работать без проблем. А потом моё внимание привлекли две «красные» видеокарты в прямом и переносном смысле. Одна — R92 (Radeon 9200 на 64 МБ), а вторая — Gigabyte GV-AG32S (Rage 128 Pro на 32 МБ). Именно Rage я установлю в компьютер, ибо это выглядит интересным.

К сожалению, на старом компьютере не нашлось подходящего драйвера, поэтому всё же подключил внешний HDD к основному ноутбуку и скопировал драйвер на флешку.

Это тот момент, когда флешка в 5 раз объёмнее старого жёсткого диска в компьютере. Правда, скорость у этой золотистой флешки очень низкая. Было ошибкой проводить распаковку прямо на флешку, поэтому я отменил процесс и распаковал драйвер видеокарты на HDD. И пусть никого не смущает беспроводной адаптер мыши Bloody в компьютере из 90-х. Мне так удобно.

Теперь драйвер видеокарты установлен, хотя остатки предыдущего драйвера ATi всё равно компостируют мозги. Забавно, что система решила провести проверку файловой системы на флешке. Вроде мелочь, но именно благодаря таким мелочам Linux до сих пор не может дотянуть даже до уровня древней Windows 2000 не только в удобстве использования, но и в прочих нюансах.

Мне всегда нравилось, когда настройки видеокарты располагались прямо в системных свойствах адаптера. Так система выглядит как единое целое, а не разорванная в клочья по десяткам панелей управления. К сожалению, от такой практики давно отказались.

Ещё была утилита для настройки видеокарты, но я не сразу понял, как она работает.

Современный софт навязчивый и противный, но тут у нас просто утилита, которая ненавязчиво запускается и ждёт, пока пользователь сам к ней обратится. Правда, утилита так и не запустилась. Скорее всего, проблема в слишком старом процессоре, не поддерживающем нужные для работы инструкции. Особенно позабавила ошибка деления на ноль.

Ладно, что я там хотел сделать? Точно! Я хотел поиграть в Atomic Bomberman.

Как по мне, это лучшая версия Bomberman среди существующих, потому что в неё весело играть, если разобраться в игре и её обширных возможностях. Да и старые игры — это вам не современный шлак, нагруженный бесконечной рекламой и микротранзакциями.

Ещё проверил другую игру, и с ней процессор едва справился. Вполне возможно, если бы я установил GeForce в систему, то всё было бы гораздо лучше, но это уже тема для совсем другой статьи.

Разумеется, ни одна лицензионная игра из DRM-платформы Steam на данном компьютере не запустится, потому что сама DRM-платформа Steam не сможет запуститься здесь, так как она легко «сжирает» 1,5 гигабайта оперативной памяти, что в 6 раз больше всей установленной в старом ПК памяти. А потом владельцы всех этих сервисов, продающие права на запуск и использование под видом товаров, удивляются, почему люди занимаются пиратством и презирают DRM-вирусы, называемые «защитой», и компании, активно и жёстко их применяющие.

Тесты AIDA64 процессор проходит, но не может измерить пропускную способность оперативной памяти. Возможно, памяти просто недостаточно для проведения теста, однако если я включу подкачку для компенсации недостатка, то HDD с линейной скоростью всего 6 мегабайт в секунду ничего хорошего не внесёт в результаты при активной подкачке. А может, процессор не поддерживает какие-то нужные инструкции.

Всё же не стоит забывать, что процессор поддерживает только инструкции x86 и MMX.

Кстати, один модуль памяти определяется как 256-мегабайтный, да и серийных номеров нет в SPD двух модулей из трёх. И вообще тут полная солянка разношёрстная получилась. Да и видеокарта не впечатляет своими возможностями, хотя BIOS у неё аж 2002 года выпуска. Более того, у меня какая-то неправильная Rage 128 Pro, у неё должна быть 128-битная шина памяти и более высокие частоты. Технически я имею разогнанную Rage 128 VR. Это странно и забавно.

Пожалуй, нужно было подготовить набор инструментов вроде GPU-Z, чтобы иметь несколько источников информации об оборудовании, ибо могут лукавить. Однако на этом вижу смысл завершить текущую статью. Более того, мне нужно собрать всё железо-ПК по сусекам, потому что у меня была GeForce 4 Ti 4200, которую не могу найти, но хотелось бы установить в старый ПК. Так что следите за обновлениями, чтобы не пропустить следующую часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.