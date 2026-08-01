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Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром

Assassin's Creed Odyssey — одна из самых высокооцененных геймерами частей франшизы Assassin's Creed. Я играю в нее уже два месяца и сейчас поделюсь с вами впечатлениями об игре.
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Через пару месяцев игре Assassin's Creed Odyssey исполнится уже восемь лет, что для игры на ПК довольно долгий срок. Она вышла еще в те времена, когда для игр хватало четырех ядер процессора, а до появления апскейлера DLSS и внедрения трассировки лучей в игры оставался еще целый год. Разработала игру студия Ubisoft Quebec и почти все игровые издания поставили ей оценку 8 или даже 9 из 10, только «Игромания» отличилась, поставив игре всего лишь 6 баллов, что означает «на любителя».

Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Однако время расставило все по местам. На сегодняшний день в Steam у Assassin's Creed Odyssey более 10500 положительных обзоров на русском языке и рейтинг игры — 85%. Игра стала одной из самых высокооцененных из серии Assassin's Creed за последние годы. К примеру, у вышедшей в 2022 году Assassin's Creed Valhalla рейтинг в Steam всего 74%. Поэтому неудивительно, что, выбирая в конце мая 2026 года какую-нибудь игру с открытым миром, мое внимание привлекла именно Assassin's Creed Odyssey.

Изображение: Steam

Системные требования и графика

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Тем более, что я уже играл в нее в 2018 году, правда не пройдя до конца. Да и ПК у меня тогда был довольно слабенький. С процессором Core i5-3570, 16 ГБ ОЗУ DDR3 и видеокартой GeForce GTX 1060. Ну а SSD-накопитель и вовсе был крошечного размера — 120 ГБ. И несмотря на то, что рекомендованные системные требования игры к видеокарте были гораздо лояльнее, слабый процессор давал неприятные фризы и статтеры. Для 2018 года Assassin's Creed Odyssey требовала довольно приличный ПК, чтобы играть на высоких настройках в разрешении 1080p:

  • Процессор: AMD FX-8350 @ 4.0 ГГц, Ryzen 5 - 1400, Intel Core i7-3770 @ 3.5 ГГц или лучший
  • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon R9 290, NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ видеопамяти с Shader Model 5.0) или более производительная
  • Место на накопителе: 46+ ГБ

Сейчас я прохожу игру на гораздо более шустром ПК, с видеокартой GeForce RTX 3060 и процессором Ryzen 5 5600X, но на ультра-настройках в разрешении Full HD видеокарта загружается на 75-85%, что довольно прилично, а изредка я даже ловлю «фризы", когда кадровая частота падает ниже 60 при включенной вертикальной синхронизации. Но в целом играть очень комфортно, и даже на более слабом ПК есть куда убавлять качество графики.

Кстати, так как я не запускал тест производительности, в меню графических настроек отображается статистика FPS, и видно, что «железобетонными» 60-FPS игра не может похвалиться даже на довольно мощном, по меркам ее возраста, компьютере.

Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

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Но стоит взглянуть на картинку, которую выдает игра, и сразу понятно, почему она так загружает даже видеокарту GeForce RTX 3060, а ведь ее примерным аналогом по производительности в 2018 году была видеокарта GeForce GTX 1080 Ti. Ну а еще одна схожая по производительности модель - GeForce RTX 2070, хоть и появилась в 2018 году, вышла на рынок на несколько дней позже Assassin's Creed Odyssey.

Картинка в игре великолепная даже по меркам 2026 года. Огромные открытые пространства, высокая детализация окружения и объектов, четкие текстуры и просто шикарно реализованные водные пространства. Причем как поверхность воды, так и подводный мир. Единственное, к чему можно придраться — это качество теней и отсутствие качественного глобального затенения, к которому мы уже привыкли в играх.

Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Но графические технологии — это только полдела, не менее важно, как их использовали художники. И вот в Assassin's Creed Odyssey работа художников оказалась на высоте. Мир игры настолько живой, разнообразный и красивый, что я иногда просто бегу пешком по какому-либо новому острову и любуюсь природой и древними зданиями. Атмосфера Древней Греции передана в игре великолепно и зачастую в какой-нибудь деревушке просто останавливаешься и начинаешь наблюдать, как крестьяне лепят горшки, ткут ткань или работают в поле. Пасторальная идиллия, которая радует глаз и не надоедает.

Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Каждый регион чем-то отличается от другого и в игре нет ощущения, что мы исследуем однообразный мир — все прорисовано оригинально и с вниманием к мелким деталям. Какой-то регион побогаче и в нем для строительства домов и храмов используется белый мрамор и бронзовые украшения. А в другом месте мы видим упадок, лачуги бедняков, залежи мусора, полуразрушенные крепости из глины, бревен и камней и деревянные, а не каменные храмы.

Размер мира

Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

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Размер мира Assassin's Creed Odyssey огромен, около 130 кв. км и его исследование займет очень долгое время. Я играю уже два месяца, примерно по часу в день, и мой уровень только перевалил за 30-й, а на карте все еще остались белые пятна.

Интерфейс

Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Интерфейс игры удобен и красив — все настолько тщательно продумано, что не вызывает желание «переделать» под себя. В минусы можно записать только огромное количество оружия, которое нельзя продать торговцам или разобрать на части — оно захламляет инвентарь.

Боевая система, ИИ-врагов и прокачка

Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Я обычно выбираю в подобных играх «дальнобойных» персонажей, а Assassin's Creed Odyssey предлагает огромное количество перков и стилей игры за лучника. А еще можно быть скрытным убийцей с ядовитыми кинжалами, воином ближнего боя или комбинировать стили. Но вот ИИ-врагов в игре очень примитивен, он на уровне табуретки, хотя, на фоне остальных игр Ubisoft он не особо плох. Вам достаточно найти пару кустов и устроить массовое побоище, прячась то в одном, то в другом кусте. И тяжело и наиболее азартно будет играть только тем игрокам, кто выберет ближний бой. А еще нужно прокачивать корабль и его команду для морских битв, которые в игре очень качественно проработаны.

Сюжет

Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

А вот сюжет в игре очень хорош и проходить его действительно интересно. Если не «спойлерить», то вкратце его можно описать так. Действие Assassin’s Creed Odyssey разворачивается в эпоху Пелопоннесской войны - в то время, когда судьбы народов решались не только на полях сражений, но и в тени древних храмов, среди руин забытых культов и в тайных залах могущественных орденов.

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Мы берём на себя роль одного из двух протагонистов - Кассандры или Алексиоса, потомков легендарного царя Леонида, чьи корни уходят в мистическую древность. С этого момента начинается долгий путь, полный испытаний, предательств и неожиданных союзов. Нам предстоит не просто выжить в суровом мире античной Греции, но и раскрыть правду о своём происхождении, а заодно — столкнуться со страшными силами, которые веками скрывались в тени истории.

Постепенно сюжет раскрывает существование Культа Космоса — тайной организации, чьи щупальца проникли во все слои греческого общества: от простых торговцев до полководцев и правителей. Члены культа преследуют собственные цели, манипулируя конфликтами между Спартой и Афинами, подталкивая города к войне и используя хаос как инструмент власти. Мы оказываемся втянуты в противостояние с культом, и каждое принятое решение влияет на ход событий: можно вступать в открытые схватки, действовать скрытно, плести интриги или искать союзников среди известных исторических личностей. Кстати, культисты довольно сильные противники, и не стоит пытаться нападать на них, если их уровень выше вашего.

Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

В ходе исследования мира не раз попадутся таинственные артефакты, руины, и будут случаться загадочные явления, которые бросают вызов привычным представлениям о реальности. Эти находки не только проливают свет на истинную природу Культа Космоса, но и заставляют задуматься о том, насколько глубоко прошлое вплетено в настоящее. Понимание этого заставляет обыскивать каждую пещеру и подземелье в их поисках.

Параллельно развивается и наша личная линия: поиски родных, попытки разобраться в семейных тайнах и понять, кто на самом деле стоит за бедой, постигшей семью. На этом пути встречаются как враги, так и те, кто готов помочь: мудрые философы, отважные воины, хитрые торговцы и даже персонажи, чьи имена сохранились в летописях античности. Взаимоотношения с ними строятся на основе наших решений: можно проявлять милосердие или беспощадность, искать компромиссы или идти напролом.

Кульминация истории подводит нас к раскрытию главной тайны Культа Космоса и его истинных целей. Противостояние достигает апогея, когда становится ясно, что ставки куда выше, чем просто победа в войне между Спартой и Афинами: на кону — судьба всей Греции. Финальные решения определяют не только исход нашей личной истории, но и то, каким останется наш след в истории. В зависимости от выбора концовка может быть разной: от триумфального воссоединения с семьёй до горького осознания того, что некоторые раны прошлого невозможно залечить.

Квесты

Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Хороши в Assassin's Creed Odyssey и побочные квесты. Разработчики явно вдохновлялись третьим «Ведьмаком» при их создании. Например, вчера мне попалась колдунья, сделавшая соперницу, корыстную простушку, лысой. И одинокая девочка сирота, создающая глиняных друзей. Хватает и тех квестов, от которых начинаешь смеяться. Так и тех, от которых наворачиваются слезы на глаза. Так что пропускать их не хочется, даже если уровень героя уже гораздо выше уровня квеста.

Итоги

Итак, что может дать геймеру Assassin's Creed Odyssey в 2026 году? Огромный открытый мир, интересный сюжет, качественные квесты и очень красивую картинку. Даже, я, геймер, который из-за игровой апатии с трудом может играть в одну игру больше недели-двух, потратил на Assassin's Creed Odyssey уже два месяца. И, похоже, буду играть в эту игру еще и весь август.

Как я уже писал, игра неплохо идет на GeForce RTX 3060, но если вы захотите пройти ее на мониторе с разрешением QHD, уже желательна видеокарта помощнее — GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 или Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. А глядя на то, что творится с рынком видеокарт, можно посоветовать срочно купить себе хоть какую-то видеокарту, если вы до сих пор ждете низких цен и сидите на «встройке». Хотя бы Intel Arc B570, Arc B580, Radeon RX 7600. Но лучше — что-нибудь помощнее, чего хватит лет на пять и с чем можно переждать кризис на рынке, например, GeForce RTX 5070 или Radeon RX 9070. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3

Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD – 5 полезных советов

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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