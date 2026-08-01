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Global_Chronicles
Астрономы измерили границы IC 1101 — самой большой галактики, в 17 раз превышающей Млечный Путь
Астрономы впервые точно определили границы самой большой из известных галактик.
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Галактика IC 1101 находится в центре скопления Abell 2029. Она давно известна как одна из самых протяженных звездных систем. Однако точные размеры оставались неизвестными — слабое свечение на окраинах не позволяло определить, где заканчивается галактика и начинается межгалактическая среда.

 Сравнение цветных композитных изображений IC 1101, полученных в ходе различных обзорных съемок. Слева направо: SDSS DR16, DESI Legacy Imaging Surveys DR9, основанные на данных DECaLS, и данные INT/WFC, представленные в данной работе. (Изображение: Phys.org)

Испанские астрономы использовали широкоугольную камеру телескопа Исаака Ньютона. Они получили сверхглубокие изображения IC 1101 и применили сложную методику: построили модель рассеяния света по десяткам калибровочных звезд разной яркости, а затем убрали помехи от более чем 250 звезд переднего плана.

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В результате удалось зафиксировать край галактики на расстоянии 260 килопарсеков от центра. Полный диаметр составил 520 килопарсеков (1,7 миллиона световых лет). Млечный Путь имеет диаметр всего 30 килопарсеков — IC 1101 в 17 раз больше.

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Звездная масса галактики достигла 3,4 триллиона солнечных масс. Для сравнения: вся масса Млечного Пути вместе с темной материей оценивается в 1–1,5 триллиона солнечных масс. То есть одна только звездная масса IC 1101 превышает полную массу нашей галактики.

На окраинах обнаружили восемь слабых асимметричных структур. Две из них совпадают с зонами возмущений в горячем газе скопления — это верный признак того, что галактика продолжает поглощать материю из окружающего пространства. Она не закончила свой рост. Процесс аккреции идет до сих пор, и размеры IC 1101 будут увеличиваться. Авторы работы отмечают, что галактика демонстрирует явные признаки продолжающегося формирования массы.

#астрономия #млечный путь #галактика #звездная масса #ic 1101 #диаметр галактики #самая большая галактика #скопление abell 2029
Источник: phys.org
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