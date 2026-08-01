Дебют новинки ожидается в первом квартале 2027 года.

Компания Apple работает над своим новым смартфоном iPhone Air 2, преимущества которого перечислил аналитик Джефф Пу, пишет издание GSMArena.

Предполагаемый iPhone Air 2. Источник фото: Gizmochina

Как утверждает специалист, смартфон iPhone Air 2 будет основан на 2-нм чипсете A20 Pro, которым также оснастят iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В модели предшествующего поколения, iPhone Air, используется 3-нм чип A19 Pro. Сообщается, что новинка будет иметь меньший по размерам Dynamic Island на фоне предшественника, а также сохранит 6,5-дюймовый экран, 12 ГБ ОЗУ и 18-Мп селфи-камеру.

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При этом новой модели приписывается наличие более совершенного по сравнению с предшественником чипа Apple N2, поддерживающего стандарты Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread и улучшающего надёжность работы функций AirDrop и Personal Hotspot, модема второго поколения Apple C2, применяемого в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max (на некоторых рынках), а также дополнительной 48-Мп сверхширокоугольной камеры, соседствующей с основной. Запуск iPhone Air 2 ожидается в первом квартале следующего года.