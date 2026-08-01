Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Первый американский истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году
Правда, до сих пор непонятно, насколько реалистичными окажутся такие амбициозные планы Пентагона и компании Boeing.
реклама

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing начала производство прототипов самолёта F-47, будущего истребителя-невидимки шестого поколения ВВС США. По словам представителей службы, реализация программы идёт по графику, и первый полёт истребителя ожидается в 2028 году.

Художественное изображение истребителя F-47. Источник: USAF

Этот прогресс знаменует собой переход от многолетней разработки, исследований и демонстрации технологий к созданию реальных самолётов, которые пройдут тщательные испытания перед принятием на вооружение.

реклама

Истребитель F-47 является центральным элементом программы ВВС США по обеспечению превосходства в воздухе следующего поколения (Next Generation Air Dominance, NGAD). Это амбициозная инициатива по обеспечению превосходства Штатов в воздухе на десятилетия вперёд. Новый самолёт предназначен для замены малозаметного истребителя пятого поколения F-22 Raptor, принятого на вооружение ВВС США в 2005 году. По версии американской стороны, он и на сегодняшний день остается одним из самых эффективных в мире истребителей завоевания превосходства в воздухе.

В отличие от предыдущих программ создания боевых самолётов, F-47 разрабатывается не как самостоятельная машина. Он предназначен для работы в качестве командной платформы сетевой боевой системы, в составе которой автономные дроны, спутники, бортовые датчики и передовые сети связи.

В настоящее время ведется работа над прототипом. В скором времени инженеры начнут интеграцию сложного планера, силовой установки, авионики, стелс-материалов и бортовых вычислительных систем самолёта. Первые экземпляры F-47 будут использоваться для опытно-конструкторских испытаний.

В ходе предстоящих лётных испытаний инженеры смогут оценить аэродинамические характеристики истребителя, его малозаметность, надежность программного обеспечения, интеграцию вооружения и общую боеспособность. Это необходимо сделать до начала полномасштабного производства.

Ожидается, что будущее воздушное противостояние станет гораздо сложнее, чем в нынешних конфликтах. Потенциальные противники инвестируют огромные средства в ракеты большой дальности, интегрированные системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы, кибервозможности и истребители следующего поколения. 

ВВС США считают, что для поддержания оперативного преимущества им необходим самолёт, способный выживать и вести боевые действия в условиях интенсивного противодействия. Ожидается, что F-47 сможет решать задачи благодаря сочетанию малой радиолокационной заметности, большой дальности полёта, мощных бортовых датчиков и передовых систем обработки данных. Также предполагается, что искусственный интеллект будет помогать пилотам, быстро анализируя информацию с поля боя, определяя приоритеты угроз и координируя миссии с беспилотными летательными аппаратами.

Одной из определяющих особенностей концепции F-47 является его способность действовать совместно с автономными дронами, предназначенными для полётов с пилотируемыми истребителями. Эти беспилотники смогут выполнять разведку, осуществлять радиоэлектронную борьбу, операции по отвлекающим манёврам или наносить ракетные удары, оставаясь при этом под контролем пилота F-47. Ожидается, такая концепция совместной работы пилотируемого истребителя и беспилотников позволит снизить оперативные риски и расширит боевые возможности без дополнительного риска для экипажей.

Официальные лица сообщили, что программа истребителя шестого поколения F-47 перешла в фазу инженерной и производственной разработки с беспрецедентной степенью зрелости. Как заявил генерал Дейл Уайт, директор Пентагона по критически важным основным системам вооружения, F-47 будет летать при нынешней администрации США.

Американские военные планировщики всё больше сосредотачиваются на Индо-Тихоокеанском регионе, где огромные расстояния представляют собой серьезные оперативные проблемы. Ожидается, что F-47 будет иметь большую дальность полёта по сравнению с нынешними истребителями ВВС США, что позволит ему действовать дальше от дружественных баз, имея при этом достаточное количество топлива и запас современного вооружения.

Характеристики нового самолёта остаются засекреченными. Однако аналитики считают, что увеличенная дальность полёта и топливная эффективность будут одними из его ключевых преимуществ.

Большинство технических деталей, касающихся F-47, остаются конфиденциальными. Ни компания Boeing, ни ВВС США публично не раскрыли максимальную скорость самолёта, его боевой радиус, тип радиолокационной системы, конфигурацию двигателей или полезную нагрузку.

В ближайшей перспективе основное внимание уделяется завершению создания прототипа и началу лётных испытаний в 2028 году. Затем инженеры потратят несколько лет на проверку каждого элемента конструкции, прежде чем истребитель будет принят на вооружение ВВС США.

#новости #сша #авиация #самолеты #пентагон #boeing #f-47 #истребитель шестого поколения
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Brabus и Sunreef Yachts выпустили роскошный футуристичный катамаран Ultima 55 с эффектом полёта
Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
Люди ледникового периода охотились в основном на самок мамонтов
Tom's Hardware: Радиатор M.2 SSD на материнской плате может замедлять работу вашего SSD
В России обнаружили ранее неизвестный минерал ценнее золота
Первый российский водородный поезд доставят на Сахалин в 2027 году
Starship дрейфовал в Индийском океане в течение пяти дней
Citizen выпустила три доступные модели часов Eco-Drive на солнечных батареях с сапфировым стеклом
Советник «Роскосмоса» Маринин: Россия сможет сделать свехтяжёлую ракету в случае необходимости
Casio выпустила часы-кольцо CRW-H001M-8 со встроенным дисплеем и трекером здоровья
Xiaomi представила семейные внедорожники SkyNomad перед выходом на европейский рынок
Eurogamer: NVIDIA готовится поднять цены на видеокарты на 30% из-за дефицита памяти
В Амазонии обнаружены сотни геоглифов возрастом 2500 лет, построенных загадочной цивилизацией Акири
Семь лучших игровых мониторов с частотой до 320 Гц по версии GizmoChina — подборка на август 2026
Claude AI во время испытаний вышел из-под контроля и взломал три компании

Популярные статьи

«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter