Правда, до сих пор непонятно, насколько реалистичными окажутся такие амбициозные планы Пентагона и компании Boeing.

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing начала производство прототипов самолёта F-47, будущего истребителя-невидимки шестого поколения ВВС США. По словам представителей службы, реализация программы идёт по графику, и первый полёт истребителя ожидается в 2028 году.

Художественное изображение истребителя F-47. Источник: USAF

Этот прогресс знаменует собой переход от многолетней разработки, исследований и демонстрации технологий к созданию реальных самолётов, которые пройдут тщательные испытания перед принятием на вооружение.

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Истребитель F-47 является центральным элементом программы ВВС США по обеспечению превосходства в воздухе следующего поколения (Next Generation Air Dominance, NGAD). Это амбициозная инициатива по обеспечению превосходства Штатов в воздухе на десятилетия вперёд. Новый самолёт предназначен для замены малозаметного истребителя пятого поколения F-22 Raptor, принятого на вооружение ВВС США в 2005 году. По версии американской стороны, он и на сегодняшний день остается одним из самых эффективных в мире истребителей завоевания превосходства в воздухе.

В отличие от предыдущих программ создания боевых самолётов, F-47 разрабатывается не как самостоятельная машина. Он предназначен для работы в качестве командной платформы сетевой боевой системы, в составе которой автономные дроны, спутники, бортовые датчики и передовые сети связи.

В настоящее время ведется работа над прототипом. В скором времени инженеры начнут интеграцию сложного планера, силовой установки, авионики, стелс-материалов и бортовых вычислительных систем самолёта. Первые экземпляры F-47 будут использоваться для опытно-конструкторских испытаний.

В ходе предстоящих лётных испытаний инженеры смогут оценить аэродинамические характеристики истребителя, его малозаметность, надежность программного обеспечения, интеграцию вооружения и общую боеспособность. Это необходимо сделать до начала полномасштабного производства.

Ожидается, что будущее воздушное противостояние станет гораздо сложнее, чем в нынешних конфликтах. Потенциальные противники инвестируют огромные средства в ракеты большой дальности, интегрированные системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы, кибервозможности и истребители следующего поколения.

ВВС США считают, что для поддержания оперативного преимущества им необходим самолёт, способный выживать и вести боевые действия в условиях интенсивного противодействия. Ожидается, что F-47 сможет решать задачи благодаря сочетанию малой радиолокационной заметности, большой дальности полёта, мощных бортовых датчиков и передовых систем обработки данных. Также предполагается, что искусственный интеллект будет помогать пилотам, быстро анализируя информацию с поля боя, определяя приоритеты угроз и координируя миссии с беспилотными летательными аппаратами.

Одной из определяющих особенностей концепции F-47 является его способность действовать совместно с автономными дронами, предназначенными для полётов с пилотируемыми истребителями. Эти беспилотники смогут выполнять разведку, осуществлять радиоэлектронную борьбу, операции по отвлекающим манёврам или наносить ракетные удары, оставаясь при этом под контролем пилота F-47. Ожидается, такая концепция совместной работы пилотируемого истребителя и беспилотников позволит снизить оперативные риски и расширит боевые возможности без дополнительного риска для экипажей.

Официальные лица сообщили, что программа истребителя шестого поколения F-47 перешла в фазу инженерной и производственной разработки с беспрецедентной степенью зрелости. Как заявил генерал Дейл Уайт, директор Пентагона по критически важным основным системам вооружения, F-47 будет летать при нынешней администрации США.

Американские военные планировщики всё больше сосредотачиваются на Индо-Тихоокеанском регионе, где огромные расстояния представляют собой серьезные оперативные проблемы. Ожидается, что F-47 будет иметь большую дальность полёта по сравнению с нынешними истребителями ВВС США, что позволит ему действовать дальше от дружественных баз, имея при этом достаточное количество топлива и запас современного вооружения.

Характеристики нового самолёта остаются засекреченными. Однако аналитики считают, что увеличенная дальность полёта и топливная эффективность будут одними из его ключевых преимуществ.

Большинство технических деталей, касающихся F-47, остаются конфиденциальными. Ни компания Boeing, ни ВВС США публично не раскрыли максимальную скорость самолёта, его боевой радиус, тип радиолокационной системы, конфигурацию двигателей или полезную нагрузку.

В ближайшей перспективе основное внимание уделяется завершению создания прототипа и началу лётных испытаний в 2028 году. Затем инженеры потратят несколько лет на проверку каждого элемента конструкции, прежде чем истребитель будет принят на вооружение ВВС США.