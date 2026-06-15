Lenovo вывела на глобальный рынок новый 15‑дюймовый ноутбук Yoga Pro 7 15ASH11 с 165 Гц OLED‑экраном яркостью до 1100 нит, батареей 84 Вт•ч и платформой AMD Strix Halo.

Lenovo ранее в этом году попробовала платформу AMD Strix Halo с моделью Legion 7a 15ASH11, а сейчас незаметно расширила глобальный ассортимент серии Yoga Pro 7, выпустив модель 15ASH11. Размеры новинки совпадают с Yoga Pro 7 15IPH11, но начинка отличается.

Изображение: Lenovo

Yoga Pro 7 15ASH11 использует процессор Ryzen AI Max+ 388 в сочетании с графикой Radeon 8060S, а не платформу Intel Panther Lake и видеокарту Nvidia GeForce RTX 5060, как версия 15IPH11. Ноутбук оснащён OLED‑дисплеем с разрешением 2560×1600, частотой 165 Гц и пиковой яркостью 1100 нит в HDR‑режиме.

Изображение: Lenovo

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Размеры ноутбука — 347×242×16,7 мм, внутри батарея 84 Вт·ч с поддержкой зарядки до 140 Вт через USB Type‑C. Конфигурации предусматривают до 128 ГБ LPDDR5X‑8000 и два слота для SSD, что позволяет выделять до 96 ГБ видеопамяти для графики Radeon 8060S — как у ROG Flow Z13. Цены и доступность пока неизвестны.

Изображение: Lenovo



