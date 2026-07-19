Кроме того, новинку оснастили более крупной СО.

Компания Yeston выпускает обновлённую версию своей видеокарты GeForce RTX 5060, оснастив её урезанным графическим процессором, ранее используемом в GeForce RTX 5070, более крупной системой охлаждения и 16-контактным разъёмом питания, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz

Сообщается, что новая модификация RTX 5060 производства Yeston оснащается GPU с маркировкой GB205-200-KA-A1 и прямоугольным дизайном, используемом также для RTX 5070, тогда как более старые версии имели графический процессор GB206-250 с квадратным корпусом.

Источник фото: VideoCardz

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Судя по всему, печатная плата, применяемая для обновлённой GeForce RTX 5060, создана на основе RTX 5070, имея восемь позиций для установки чипов памяти, хотя для 8-ГБ видеокарты требуется лишь четыре. Система охлаждения, вероятно, также унаследована от RTX 5070 — она обладает более крупными размерами, что выглядит чрезмерным для видеоадаптера с энергопотреблением в 145 Вт.

Ещё одна интересная особенность новинки заключается в том, что производитель снабдил её 16-контактным коннектором питания, чего не требуется для видеокарт данного класса, потребляющих гораздо меньше энергии по сравнению с возможностями данного разъёма.

Источник фото: VideoCardz

Некоторые производители начинают применять урезанные чипы GB205 с частью деактивированных блоков для видеоадаптеров RTX 5060, хотя, как отмечается, большинство моделей по-прежнему использует стандартный 8-контактный разъём питания.