Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Обновлённая RTX 5060 от Yeston получила урезанный GPU от RTX 5070 и 16-контактный разъём питания
Кроме того, новинку оснастили более крупной СО.
реклама

Компания Yeston выпускает обновлённую версию своей видеокарты GeForce RTX 5060, оснастив её урезанным графическим процессором, ранее используемом в GeForce RTX 5070, более крупной системой охлаждения и 16-контактным разъёмом питания, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz

Сообщается, что новая модификация RTX 5060 производства Yeston оснащается GPU с маркировкой GB205-200-KA-A1 и прямоугольным дизайном, используемом также для RTX 5070, тогда как более старые версии имели графический процессор GB206-250 с квадратным корпусом.

Источник фото: VideoCardz

реклама

Судя по всему, печатная плата, применяемая для обновлённой GeForce RTX 5060, создана на основе RTX 5070, имея восемь позиций для установки чипов памяти, хотя для 8-ГБ видеокарты требуется лишь четыре. Система охлаждения, вероятно, также унаследована от RTX 5070 — она обладает более крупными размерами, что выглядит чрезмерным для видеоадаптера с энергопотреблением в 145 Вт.

Ещё одна интересная особенность новинки заключается в том, что производитель снабдил её 16-контактным коннектором питания, чего не требуется для видеокарт данного класса, потребляющих гораздо меньше энергии по сравнению с возможностями данного разъёма.

Источник фото: VideoCardz

Некоторые производители начинают применять урезанные чипы GB205 с частью деактивированных блоков для видеоадаптеров RTX 5060, хотя, как отмечается, большинство моделей по-прежнему использует стандартный 8-контактный разъём питания.

#geforce rtx 5060
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Атлантикой обнаружили воду температурой 300 °C питающую одну из самых странных экосистем Земли
Энтузиаст подсоединил к RTX 3080 одиннадцать вентиляторов и добился заметного снижения температуры
В Китае состоялся первый в мире турнир по фристайл-боям полноразмерных человекоподобных роботов
Pink Floyd и We Are Rewind выпустили кассетный плеер с ремастером The Dark Side of the Moon
Шеф Пентагона поддержал пилотов после прохода группы Blue Angels над пляжем на малой высоте
Эксглава Intel рассказал о высмеивании GPU NVIDIA, работе с Джобсом и о будущем квантовых вычислений
Лауреат Нобелевской премии по физике с помощью Claude AI решил задачу десятилетней давности
Oppo K15 с аккумулятором на 8000 мАч и активным охлаждением поступит в продажу в Китае 24 июля
Маркетинговые изображения часов Samsung Galaxy Watch 9 указали на доступные цветовые варианты
Уникальный робот привлекает внимание посетителей на выставке WAIC 2026 в Шанхае
Концепт Audi Zero One Sphere заменил привычный кузов четырьмя цилиндрическими элементами
Дебютировавший в 1999 году первый в мире GPU GeForce 256 протестирован в Half-Life 2 и других играх
VideoCardz: первая партия RTX 50 Super уже отгружена, но запуск новинок задерживается
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER поступили к одному из производителей
Motorola показала планшет Moto Pad 70 Groove с девятью динамиками JBL, включая три сабвуфера
Сборы фильма «Холоп 3» превысили 1 миллиард рублей
ЦКАД полностью обеспечили покрытием связи стандарта LTE
Астрономы решили 40-летнюю загадку гигантской структуры над центром Млечного Пути
Philips Hue случайно раскрыла информацию о трёх новинках Festavia за два месяца до анонса
В Китае блогера приговорили к тюремному сроку за дискредитацию электромобиля Xiaomi SU7

Популярные статьи

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года
Как культовые российские «кукурузники» Ан-2 проходят модернизацию
Развенчиваем мифы про Linux: энергопотребление
«Нормал», «Человек, который рисовал деньги»: обзор новых фильмов (субъективно)
Robinhood Chain - L2 решение от брокера с оценкой $5,77 миллиарда. Взаимодействуем с новой сетью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter