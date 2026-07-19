Существуют даже устройства в форме лошади.

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года (WAIC), проходящей в Шанхае, гости мероприятия получили впечатляющую возможность прокатиться на четвероногом роботе, что было похоже не столько на тестирование машины, сколько на путешествие в будущее. Об этом сообщает Global Times.

Скриншот видео Pudong Fabu

реклама

Четвероногие роботы стали настоящим аттракционом на WAIC 2026, где компании представили новое поколение машинных «лошадей» и верховых роботов, предназначенных для перевозки людей, грузов и передвижения по сложной местности.

Одним из наиболее обсуждаемых экспонатов стал верховой робот, разработанный фирмой Chongqing Haochen Embodied Intelligence Technology при технической поддержке AGIQUAD, дочерней компании шанхайской AgiBot. Согласно информации компании-разработчика, на мероприятии был открыт прием предварительных заказов на робота по всему миру. Начало поставок небольших партий таких устройств запланировано уже на сентябрь этого года.

По словам сотрудника компании, работающего на выставке, этот робот может развивать максимальную скорость 15 км/ч, перевозить до 75 кг полезной нагрузки, проходить до 20 км на одном заряде и преодолевать склоны с углом до 25 градусов. Робот может передвигаться по бездорожью, избегать препятствий на различных поверхностях, также поддерживает переключение форм тела и голосовое взаимодействие.

«Мы рассматриваем его не как инструмент, а как партнёра. Он может общаться и взаимодействовать с вами, как компаньон», – сказал один из сотрудников.

Компания-разработчик заявила, что планирует в течение трёх лет получить для робота водительские права на мотоцикл или полноприводный автомобиль. Это позволит ему работать на дорогах общего пользования.

Интеллектуальный вездеход Qiji X1 All-Terrain Intelligent Mount-Quadruped Cyber Horse от DaxAI Robot также привлёк внимание посетителей выставки. Он позиционируется как первый в мире умный четвероногий робот с искусственным интеллектом (ИИ).

Представитель компании сообщил изданию Global Times, что Qiji X1 – это управляемый четвероногий робот, созданный для пересеченной местности, с динамической грузоподъемностью 300 кг и запасом хода 40 км. Его максимальная скоростью составляет 10 км/ч. Такие характеристики делают его подходящим для коротких прогулок по лесам, лугам и другим открытым пространствам.

Согласно информации, представленной производителем, робот обладает чисто четвероногой биомиметической структурой, он автономно перемещается по сложным участкам местности, включая крутые склоны, гравий и грязь. Созданный для высококачественного внедорожного отдыха, он превращает ИИ из строк кода на экране в действительно управляемое устройство, работающее в реальных условиях.

Компания DEEP Robotics из Ханчжоу также привлекла внимание своей лимитированной серией роботов-лошадей, представленной в честь Года Лошади в 2026 году.

Фото: DEEP Robotics

Модель сочетает в себе биомиметический дизайн с технологиями промышленной четвероногой робототехники. Она унаследовала системы управления движением от серии Lynx M20 и может развивать максимальную скорость 5 м/с.

Согласно данным компании, робот-лошадь имеет массу около 30 кг и высоту около полуметра. Он может перевозить до 50 кг полезной нагрузки и построен на той же прочной платформе, которая используется в промышленной инспекции, аварийно-спасательных работах и логистике.

Отраслевые эксперты, присутствовавшие на мероприятии отметили, что четвероногие роботы всё чаще позиционируются как новая форма сотрудничества человека и машины, а не как замена человеческому труду.