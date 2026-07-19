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Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 с частотой 5,4 ГГц обошёл Ryzen AI 9 HX 370 в Geekbench
Новинка имеет 10-ядерную конфигурацию.
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Предстоящие процессоры AMD семейства Medusa Point на базе архитектуры Zen 6 продолжают появляться в базе данных бенчмарка Geekbench, добиваясь высоких результатов, пишет издание Wccftech.

Источник фото: OC3D

В свежем тесте инженерный образец AMD Medusa Point, насчитывающий десять ядер в конфигурации 4+6, достиг тактовой частоты 5370 МГц, получив 3329 баллов в однопоточном режиме и 16555 очков в многопоточном, что на 28 и 24 % больше по сравнению с соответствующими показателями модели предшествующего поколения, Ryzen AI 9 HX 370, работающей на частоте 5,1 ГГц.

Источник фото: Wccftech/Geekbench

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По имеющимся данным, гибридные процессоры AMD Medusa Point на Zen 6 будут запущены в следующем году, хотя не исключено, что в ближайшем будущем появятся новые утечки, раскрывающие характеристики и производительность предстоящих новинок.

#amd #zen 6 #medusa point
Источник: wccftech.com
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