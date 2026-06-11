Компания ДЦОА объявила закупку 154 серверов общей стоимостью около 1,3 млрд рублей. Расширение инфраструктуры связывают с ростом интернет-трафика и развитием инструментов обхода ограничений.

Системы фильтрации и управления интернет-трафиком в РФ продолжают расширять техническую базу. Очередная крупная закупка оборудования затронет инфраструктуру, которая используется для работы ТСПУ.

Изображение - ChatGPT

ДЦОА, которую называют одним из ключевых подрядчиков Роскомнадзора по направлению ТСПУ, разместила заказ на поставку 154 серверов. Стоимость закупки оценивается примерно в 1,3 млрд ₽.

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В компании объясняют необходимость приобретения нового оборудования увеличением объемов интернет-трафика, а также развитием технологий, которые пользователи применяют для обхода действующих ограничений доступа к ресурсам. Отдельно отмечается, что серверы планируют строить на зарубежной элементной базе.

На фоне публикации информации о закупке председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская выступила с критикой эффективности существующих механизмов блокировок. По ее мнению, вложения в развитие таких систем не приводят к ожидаемому результату, поскольку доступ к ряду ограниченных сервисов для многих пользователей по-прежнему сохраняется.

Скрин: russianathens

Касперская также считает, что расширение практики блокировок и фильтрации трафика может негативно отражаться на работе сетевой инфраструктуры. При этом она поставила под сомнение целесообразность дальнейшего увеличения расходов на подобные проекты.