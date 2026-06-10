«Почта России» вывела на рынок собственного виртуального оператора связи. Проект стартовал в трех регионах на инфраструктуре «Билайна» и сделал ставку в том числе на абонентов пенсионного возраста.

Компания, которую привыкли ассоциировать с конвертами и посылками, теперь продает сим-карты. «Почта России» не строила собственную сеть, а договорилась с «Билайном» об аренде оборудования и технической платформы.

Фото Сергея Петрова / NEWS.ru / TACC

Новый оператор называется «Почта России Мобайл». Он работает по виртуальной модели – это когда клиент платит одному бренду, а физически ловит сигнал вышек другого. Решение о масштабировании на всю страну руководство примет после оценки итогов теста. Пока услуга доступна жителям Тверской, Калининградской областей и Якутии. Подключиться можно в местных почтовых отделениях.

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Тарифных планов на сегодняшний день два. Первый – ₽300 в месяц за 500 минут и 1 ТБ интернета. Эксперты называют эту сумму низкой за фактический безлимит, хотя признают, что абонент физически не сможет использовать весь этот объём трафика на телефоне.

Второй тариф – социальный, исключительно для пенсионеров по удостоверению. В него входят 200 минут, столько же сообщений и 3 ГБ. Цена зависит от региона: от ₽100 до ₽150. Для сравнения: у Т2 схожий пакет для пожилых людей стоит ₽150 и включает безлимитные звонки внутри домашней сети.

Участники рынка оценивают действия «Почты» неоднозначно. С одной стороны, банковские виртуальные операторы давно используют дешевую связь как способ удержания клиентов. Но они могут позволить себе продавать услуги в убыток ради экосистемы, а вот «Почта России», закончившая прошлый год с убытком ₽18,7 млрд, таких финансовых ресурсов не имеет. При этом «Билайн» как хост-оператор получит оплату за все использованные партнером ресурсы сети. Для него это рост абонентской базы при околонулевых издержках.

Аналитики видят в проекте прежде всего социальную и имиджевую составляющую. Дешевая связь для пенсионеров и сельских жителей помогает «Почте» оставаться нужной для аудитории, которую другие компании часто обслуживают по остаточному принципу. Удастся ли госкомпании наладить качественный сервис – исторически ее слабое место – покажут результаты пилотеого проекта.