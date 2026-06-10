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Global_Chronicles
В Москве начали строить бизнес-центр имени И. Д. Кобзона на 60000 м² с «Поющим деревом» на крыше
В Москве стартовало строительство многофункционального комплекса, который получит имя Ильи Кобзона. Объект планируют сдать в 2028 году, он создаст более 1,2 тысячи рабочих мест.
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Власти Москвы объявили о начале возведения делового центра, названного в честь известного певца и общественного деятеля. Комплекс появится в историческом районе неподалеку от одной из центральных станций метро. Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что строительство идет на Бауманской улице. Общая площадь надземной части здания составит около 60 тысяч квадратных метров. Первая очередь уже прошла подготовительный этап: рабочие вырыли котлован и сделали подземный уровень площадью свыше 22 тысяч «квадратов».

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что специалисты завершили шпунтовое ограждение и стены в грунте. Два первых этажа отведут под кафе, рестораны и магазины. Остальной объем займут офисы класса А – им выделят больше 13 тысяч квадратов.

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На крыше обустроят зону для отдыха. Там поставят скамейки, сделают амфитеатр и смотровую площадку. Главный арт-объект – конструкция под названием «Поющее дерево». Кровлю озеленят и защитят перголой от солнца. Фасад получит волнообразное остекление, напоминающее сценический занавес, а внешние углы здания сделают скругленными. На втором этапе рядом с комплексом построят арт-хаб с музыкальным залом.

#москва #бизнес-центр #илья кобзон
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