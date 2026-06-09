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Global_Chronicles
В США в подвале нашли ПК бывшего главы AMD Рори Рида с автографом Лизы Су – нынешней главы AMD
Специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования обнаружил в подвале клиента необычный компьютер с автографами руководителей AMD. Среди подписей оказалась и подпись Лизы Су, а сам ПК сохранился в практически нетронутом состоянии.
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Иногда интересные находки обнаруживаются далеко не в музеях или частных коллекциях. Один из таких случаев произошёл во время обычного визита специалиста по обслуживанию инженерных систем в дом клиента. Во время работ в доме клиента специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования заметил в подвале большое количество старого компьютерного оборудования. Среди него находился настольный компьютер, который, как сейчас предполагают, принадлежал бывшему генеральному директору AMD Рори Риду.

Изображение: u/gazicoldfur

Корпус ПК покрывают подписи руководителей компании того периода. На нем видна надпись с пожеланиями от команды AMD, а также автограф Лизы Су. Полностью подтвердить подлинность подписей невозможно, однако их внешний вид совпадает с известными образцами подписи нынешней главы компании на специальных выпусках процессоров Ryzen.

Изображение: u/gazicoldfur

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Компьютер собран в корпусе Xigmatek XEN6329 Mini-ITX. Внутри сохранилось оборудование эпохи архитектуры Bulldozer. По имеющимся фотографиям видеокарта напоминает компактную версию Radeon R9 285 производства Sapphire, представленную в 2014 году. Особое внимание привлекло состояние компьютера. На комплектующих отсутствуют следы эксплуатации, внутри нет пыли, а вместе с компьютером сохранились упаковочные материалы.

Кроме того, был найден запечатанный диск с Windows 8.1, который ни разу не использовали. На корпусе ПК также присутствуют подписи Марка Папермастера, Раджа Найка, Девиндера Кумара, Колетт ЛаФорс, Джона Бирна и Даррелла Форда. Все это делает найденный компьютер редким артефактом периода, когда Рори Рид руководил AMD с 2011 по 2014 год и участвовал в перестройке бизнеса компании.

#amd #компьютер #пк #bulldozer #лиза су #рори рид
Источник: tomshardware.com
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