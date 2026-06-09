Ученые из США разработали концепцию активной защиты Земли от мощных геомагнитных бурь. Система StormWall предполагает создание искусственного облака плазмы у границы магнитосферы.

Сегодня человечество в основном ограничивается прогнозированием солнечной активности и подготовкой к ее последствиям. Новая научная работа предлагает перейти от наблюдения к прямому воздействию на процессы, происходящие на границе магнитного поля Земли.

Источник изображения: ESA и NASA

Команда ученых под руководством Брайана Уолша (Brian Walsh) из Бостонского университета (Boston University) представила концепцию защиты планеты от сильных солнечных бурь. Проект получил название StormWall.

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В основе идеи лежит использование шести космических аппаратов на геосинхронной орбите. Они должны хранить специальные вещества, включая барий, литий, натрий или кальций. При обнаружении опасной солнечной бури аппараты выпустят этот материал в космос.

Под действием солнечного света частицы превратятся в заряженную плазму. Искусственное облако дрейфует к солнечному краю магнитосферы. Оно утолщает границу, мешает процессу пересоединения и заставляет солнечную энергию огибать планету.

Чтобы обеспечить нужную плотность облака, все шесть аппаратов должны нести суммарный запас материалов, сравнимый с содержимым дюжины нефтяных цистерн. Такой запуск обойдется дорого. Причем систему нельзя использовать повторно или пополнить с Земли: после одного распыления все шесть спутников исчерпают свой ресурс.

Ученые признают риск побочных эффектов, но уверяют, что он низок. Плазма покинет магнитосферу за шесть часов, унесенная солнечным ветром. Уолш подчеркивает: щит распространиться всю планету, а не отдельные страны. По его словам, необходимые мощности запуска и объемы веществ уже доступны человечеству.

Исследователи проверили концепцию на модели геомагнитной бури мая 2024 года. Симуляция показала, что система не устраняет бурю полностью, однако способна уменьшить ее интенсивность более чем наполовину.