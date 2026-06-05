Компания Anthropic заявила, что ее модель Claude уже выполняет значительную часть работы по разработке новых ИИ-систем.

Разработчики все чаще используют современные языковые модели не только как инструменты для общения, но и как участников инженерных и исследовательских процессов. Новый отчет Anthropic показывает, насколько заметной стала эта роль внутри самой компании.

Изображение - ChatGPT

Anthropic опубликовала исследование под названием «Когда ИИ создает себя сам», в котором описала растущее участие модели Claude в разработке новых систем искусственного интеллекта. По данным компании, модель пишет код, помогает проводить эксперименты и участвует в исследовательской работе.

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Сейчас Claude создает более 80% кода, который затем попадает в кодовую базу Anthropic. Компания также сообщила, что с 2024 года объем кода, создаваемого инженерами, вырос примерно в восемь раз. Этот рост начался после того, как Claude получил возможность самостоятельно запускать код, а не только предлагать его разработчикам.

В отчете компания рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития событий. Один из них предполагает сохранение ключевой роли людей при высокой степени автоматизации работы. Другой связан с возможностью рекурсивного самосовершенствования, когда системы искусственного интеллекта помогают создавать следующие поколения ИИ.

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При этом Anthropic подчеркивает, что такой сценарий пока не является неизбежным. Компания отмечает, что современные модели еще не умеют самостоятельно определять, какие исследовательские задачи имеют наибольшее значение.

Разработчик также считает, что роль людей постепенно смещается в сторону контроля, проверки результатов и оценки работы всё более автономных систем. По мнению Anthropic, технологии автоматизированных исследований могут найти применение не только в сфере ИИ, но и в других научных направлениях.