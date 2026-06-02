Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
ASUS выпустила к юбилею бренда ROG портативный комплект ROG XBOX Ally X20 с OLED экраном и AR-очками
ASUS представила ROG XBOX Ally X20 Bundle к 20-летию бренда ROG. Впервые в истории линейки устройство получило OLED-дисплей, а в комплект также вошли очки дополненной реальности ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses.
реклама

Юбилейная версия ROG XBOX Ally X20 заметно отличается от предыдущих моделей серии. ASUS сделала ставку на OLED-экран, более точное управление и усиленную начинку для игр на ходу. ASUS представила ROG XBOX Ally X20 Bundle как специальный комплект к 20-летию бренда ROG. Главной особенностью устройства стал 7,4-дюймовый OLED-дисплей Nebula HDR — «впервые в истории ROG XBOX Ally X20» компания использовала именно OLED-панель.

Изображение: ASUS

Экран получил частоту обновления 120 Гц, поддержку FreeSync Premium Pro, пиковую яркость 1400 нит, стандарт VESA DisplayHDR 1000 и поддержку Dolby Vision. Время отклика составляет 0,2 мс. Для снижения бликов ASUS использовала стекло Corning DXC и антибликовое покрытие, которое, по заявлению компании, уменьшает отражения на 65%. Чтобы лучше охлаждать OLED-панель, ASUS переработала систему охлаждения. Теперь она направляет больше воздушного потока к APU и помогает удерживать температуру поверхности дисплея на низком уровне.

Изображение: ASUS

реклама

ROG XBOX Ally X20 также получил обновленные элементы управления. Трансформируемая крестовина может работать в четырехпозиционном или восьмипозиционном режиме, а лицевые кнопки сделали более утопленными для удобного движения большого пальца. Сзади на рукоятках ASUS добавила прорезиненное покрытие для лучшего хвата. За управление отвечают новые TMR-джойстики, которые должны дать более точное и плавное отслеживание движений и уменьшить риск дрейфа.

Внутри также установлены процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ памяти LPDDR5X и накопитель PCIe 4.0 NVMe объемом 1 ТБ. ASUS добавила и функцию Auto SR preview, которая масштабирует изображение с низкого разрешения и помогает повысить четкость и плавность на большом экране. В комплект также входят очки ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses.

#asus #rog #lpddr5x #портативная консоль #портативная игровая консоль #oled-дисплей #amd ryzen ai z2 extreme #pcie 4.0 nvme #rog xbox ally x20 #rog xreal r1 edition 20 gaming ar glasses #tmr-джойстики
Источник: press.asus.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter