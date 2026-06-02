Юбилейная версия ROG XBOX Ally X20 заметно отличается от предыдущих моделей серии. ASUS сделала ставку на OLED-экран, более точное управление и усиленную начинку для игр на ходу. ASUS представила ROG XBOX Ally X20 Bundle как специальный комплект к 20-летию бренда ROG. Главной особенностью устройства стал 7,4-дюймовый OLED-дисплей Nebula HDR — «впервые в истории ROG XBOX Ally X20» компания использовала именно OLED-панель.
Экран получил частоту обновления 120 Гц, поддержку FreeSync Premium Pro, пиковую яркость 1400 нит, стандарт VESA DisplayHDR 1000 и поддержку Dolby Vision. Время отклика составляет 0,2 мс. Для снижения бликов ASUS использовала стекло Corning DXC и антибликовое покрытие, которое, по заявлению компании, уменьшает отражения на 65%. Чтобы лучше охлаждать OLED-панель, ASUS переработала систему охлаждения. Теперь она направляет больше воздушного потока к APU и помогает удерживать температуру поверхности дисплея на низком уровне.
ROG XBOX Ally X20 также получил обновленные элементы управления. Трансформируемая крестовина может работать в четырехпозиционном или восьмипозиционном режиме, а лицевые кнопки сделали более утопленными для удобного движения большого пальца. Сзади на рукоятках ASUS добавила прорезиненное покрытие для лучшего хвата. За управление отвечают новые TMR-джойстики, которые должны дать более точное и плавное отслеживание движений и уменьшить риск дрейфа.
Внутри также установлены процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ памяти LPDDR5X и накопитель PCIe 4.0 NVMe объемом 1 ТБ. ASUS добавила и функцию Auto SR preview, которая масштабирует изображение с низкого разрешения и помогает повысить четкость и плавность на большом экране. В комплект также входят очки ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses.