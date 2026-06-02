ASUS представила ROG XBOX Ally X20 Bundle к 20-летию бренда ROG. Впервые в истории линейки устройство получило OLED-дисплей, а в комплект также вошли очки дополненной реальности ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses.

Юбилейная версия ROG XBOX Ally X20 заметно отличается от предыдущих моделей серии. ASUS сделала ставку на OLED-экран, более точное управление и усиленную начинку для игр на ходу. ASUS представила ROG XBOX Ally X20 Bundle как специальный комплект к 20-летию бренда ROG. Главной особенностью устройства стал 7,4-дюймовый OLED-дисплей Nebula HDR — «впервые в истории ROG XBOX Ally X20» компания использовала именно OLED-панель.

Экран получил частоту обновления 120 Гц, поддержку FreeSync Premium Pro, пиковую яркость 1400 нит, стандарт VESA DisplayHDR 1000 и поддержку Dolby Vision. Время отклика составляет 0,2 мс. Для снижения бликов ASUS использовала стекло Corning DXC и антибликовое покрытие, которое, по заявлению компании, уменьшает отражения на 65%. Чтобы лучше охлаждать OLED-панель, ASUS переработала систему охлаждения. Теперь она направляет больше воздушного потока к APU и помогает удерживать температуру поверхности дисплея на низком уровне.

ROG XBOX Ally X20 также получил обновленные элементы управления. Трансформируемая крестовина может работать в четырехпозиционном или восьмипозиционном режиме, а лицевые кнопки сделали более утопленными для удобного движения большого пальца. Сзади на рукоятках ASUS добавила прорезиненное покрытие для лучшего хвата. За управление отвечают новые TMR-джойстики, которые должны дать более точное и плавное отслеживание движений и уменьшить риск дрейфа.

Внутри также установлены процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ памяти LPDDR5X и накопитель PCIe 4.0 NVMe объемом 1 ТБ. ASUS добавила и функцию Auto SR preview, которая масштабирует изображение с низкого разрешения и помогает повысить четкость и плавность на большом экране. В комплект также входят очки ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses.