Samsung Display анонсировала первую в мире QD-OLED панель с разрешением 4K и частотой обновления 360 Гц. Переключение в режим Full HD повышает частоту до 680 Гц.

Источник изображения: Samsung

Samsung Display анонсировала 31,5-дюймовую QD-OLED панель с разрешением 4K и частотой обновления 360 Гц. Компания называет её первой в мире панелью, которая работает выше 240 Гц при нативном 4K.

Чтобы добиться таких параметров, Samsung Display обновила схему панели и системы управления. Они должны обрабатывать больший объем данных, чем у более медленных дисплеев. При снижении разрешения до Full HD панель может работать в режиме Dual Mode с частотой до 680 Гц.

Экран получил сертификацию VESA DisplayHDR True Black 600. Это означает яркость до 600 нит и уровень черного 0,0005 нит или ниже. Samsung Display также изменила структуру пикселей, использовав схему V-Stripe с вертикальным расположением субпикселей, чтобы сделать текст более четким. Вице-президент Samsung Display Брэд Юнг заявил: многие клиенты описывают новый монитор как практически идеальный. По их словам, он дает все, что потребители ждут от премиум-устройства: сверхвысокое разрешение, сверхвысокую частоту обновления, высокую яркость и хорошую читаемость.

Массовое производство Samsung Display планирует начать во второй половине 2026 года. Первые мониторы на этой панели могут появиться до середины 2027 года.