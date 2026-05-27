Global_Chronicles
Программист завершил сиквел Head Over Heels спустя 37 лет после отмены проекта
Программист Колин Порч завершил разработку продолжения Head Over Heels, начатую еще в конце 1980-х годов. Игра Return to Blacktooth вышла для Atari ST и Commodore Amiga.
В конце 1980-х многие игры для домашних компьютеров закрывались еще на стадии разработки из-за быстрого перехода издателей на консольный рынок. Один из таких проектов теперь получил полноценный релиз спустя почти четыре десятилетия. 

Изображение: Tom's Hardware

Игра Return to Blacktooth продолжает историю изометрической аркады Head Over Heels, которую компания Ocean Software выпустила в 1987 году. Разработку продолжения начали в 1989-м, однако позже проект остановили, поскольку издатель переключился на консольные игры.

К созданию сиквела вернулся программист Колин Порч (Colin Porch), который занимался игрой еще во время первоначальной разработки. Сейчас ему больше 80 лет. Как сообщает ITV News, идею завершить старую работу он обсудил во время встречи бывших сотрудников Ocean Software. По словам бывшего руководителя Порча, интерес к ретро-играм за последние годы заметно вырос.


В игре сохранились два героя оригинала — Head и Heels. Игрокам предстоит исследовать пять планет, пройти более 300 комнат и искать короны, избегая ловушек и решая головоломки. Для прохождения необходимо использовать способности обоих персонажей.

Return to Blacktooth уже продается в цифровом формате для Atari ST и Commodore Amiga. Для запуска требуется минимум 1 МБ оперативной памяти. Компания Thalamus также планирует выпустить коробочные версии игры в третьем квартале 2026 года.

#ретро-игры #atari st #commodore amiga #return to blacktooth
