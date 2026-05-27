В МВД сообщили, что мошенники массово пытаются взламывать роутеры, IP-камеры и другие IoT-устройства через стандартный пароль.

Стандартные пароли по-прежнему остаются одной из главных причин взломов домашних устройств и сетевого оборудования. В МВД считают, что многие пользователи недооценивают этот риск. Управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило, что автоматические системы мошенников регулярно проверяют устройства на наличие простых заводских паролей. Одним из самых распространенных вариантов остается admin.

Изображение - ChatGPT

В ведомстве пояснили, что боты в автоматическом режиме перебирают стандартные сочетания вроде admin/admin и другие типовые комбинации. Подобные атаки идут массово и не требуют участия человека на каждом этапе. По данным МВД, многие владельцы техники оставляют заводские настройки без изменений, поскольку считают свои устройства непривлекательными для злоумышленников. Однако именно такие системы нередко используют для скрытого подключения, наблюдения или новых атак. Ведомство советует сразу менять стандартные пароли, включать двухфакторную защиту, обновлять программное обеспечение и отключать удаленный доступ без необходимости.