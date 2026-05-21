Ростовская авиакомпания «Азимут» планирует расширить парк российскими самолётами. Компания рассчитывает купить более 30 Superjet и еще 20 МС-21.

Российские авиаперевозчики продолжают обновлять парк за счет отечественных самолетов. Одним из крупнейших потенциальных заказчиков новых SJ-100 и МС-21 может стать ростовская авиакомпания «Азимут».

Источник: Александр Подопригора / 161.RU

О планах перевозчика рассказал генеральный директор АО «Региональная корпорация развития» Михаил Тихонов во время заседания совета по инвестициям. По его словам, компания уже согласовала предварительные договорённости с Объединённой авиастроительной корпорацией по поставкам новых самолётов Superjet.

Сейчас «Азимут» эксплуатирует 19 Superjet 100. В течение этого года перевозчик рассчитывает пополнить парк ещё одним самолётом, а затем приобрести более 30 модернизированных SJ-100 российского производства. Поставки распределят на ближайшие семь лет.

Кроме того, авиакомпания рассматривает закупку 20 лайнеров МС-21-310. Тихонов отметил, что этот вопрос остаётся сложным, однако намерение приобрести самолёты у компании сохраняется.

Параллельно «Азимут» занимается строительством ангара для технического обслуживания. Объект рассчитан на работу как с SJ-100, так и с МС-21. По словам Тихонова, подобных площадок на юге России сейчас нет.