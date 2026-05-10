Global_Chronicles
Бывший топ Epic Games разрабатывает европейский движок в ответ на Unreal Engine и Unity
Арьян Бруссе, бывший глобальный директор по продуктам Unreal Engine, создает движок The Immense Engine.

Тема зависимости игровых студий от нескольких крупных движков регулярно поднимается в индустрии, особенно после изменений в условиях лицензирования. На этом фоне отдельные разработчики и компании пытаются предложить региональные решения. 

Изображение: ITHome 

По данным VGC, Арьян Бруссее, соучредитель Ranger Studios и бывший технический директор Epic Games, разрабатывает The Immense Engine как локализованную альтернативу популярным коммерческим движкам для европейского рынка. В 1990‑е годы он участвовал в создании серии Jazz Jackrabbit для Epic, а в 2003 году основал студию Guerrilla Games. Позже Бруссее вернулся в Epic и в течение восьми лет занимал ряд должностей, включая роль глобального директора по продуктам Unreal Engine.  

Сейчас разработчик живет в Нидерландах и работает как фрилансер. Он подчеркивает, что сейчас на рынке нет игрового движка, который бы полностью разрабатывала европейская команда и который бы в полной мере опирался на европейские нормы регулирования. По его словам, Immense Engine строят как автономную платформу, которую можно применять не только в играх, но и в системах 3D‑моделирования, включая проекты в сфере обороны и логистики.

#epic games #unreal engine #игровой движок #vgc #the immense engine #арьян бруссее
Источник: ithome.com
