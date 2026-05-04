Компания Nvidia переводит несколько старых моделей процессоров Jetson в категорию без права возврата. Причина — глобальная нехватка памяти LPDDR4.

Производители памяти переключились на выпуск DDR5 и HBM для ускорителей ИИ. Семейство Jetson много лет используют во встраиваемых системах с искусственным интеллектом, в том числе в робототехнике и промышленной автоматике. Сейчас более ранние поколения этих модулей одновременно сталкиваются с возрастом платформы и изменением ситуации на рынке оперативной памяти.

По данным канадского интегратора Connect Tech , Nvidia перевела все модули семейств TX2 и Xavier в режим, при котором заказчик не может отменить заказ или вернуть продукцию, и установила конкретный график финальных поставок. В список попали Jetson TX2 NX, все варианты TX2i, Jetson AGX Xavier 32GB Industrial и Jetson Xavier NX с объемом памяти 8 и 16 гигабайт. Поставщик заявляет, что аналогичный статус распространяется на все модели TX2 и Xavier: оформить последние заказы нужно до 1 июля 2026 года, а завершить отгрузки компания планирует к июлю 2027 года.

Официально эти даты приводит именно Connect Tech, но она ссылается на информацию Nvidia, и с учетом того, что TX2 представили в 2017 году, а Xavier — в 2018‑м, решение выглядит закономерным. Ключевой фактор — ситуация с памятью: производители переключают мощности на более доходные решения для ускорителей ИИ, прежде всего HBM и DDR5, а выпуск LPDDR4 и обычной DDR4 сокращают.

Дефицит LPDDR4 возник не случайно. Производители перенаправили мощности на более маржинальные компоненты для ИИ-ускорителей. Старые встраиваемые платформы требуют длительных гарантий поставки, но отрасль больше не считает их приоритетом. Если проект зависит от модулей на базе LPDDR4, окно для заказа скоро закроется. Переход на Orin становится вопросом не производительности, а выживания системы в целом.