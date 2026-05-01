Организация JEDEC опубликовала стандарт JESD82-552 для буферов данных в модулях MRDIMM. Второе поколение таких модулей памяти будет работать на скорости до 12800 МТ/с.

MRDIMM — это тип серверных модулей памяти, которые увеличивают пропускную способность на платформах DDR5. Обычная настольная память такие технологии не использует.

Новый стандарт называется JESD82-552 или DDR5MDB02. Он определяет мультиплексированный буфер данных для модулей MRDIMM. Вскоре выйдет второй документ — JESD82-542 (DDR5MRCD02). Он задаст параметры драйвера тактового сигнала для мультиплексированного регистра.

Эти два компонента — MDB и MRCD — работают вместе. Они управляют данными, синхронизацией и целостностью сигнала на высоких скоростях.

Разработка второго поколения MRDIMM близится к завершению. Целевая скорость — 12800 МТ/с. Ранее такую же цифру называла компания Rambus для своих чипсетов.

Такие модули нужны не для игровых ПК. Их применение — центры обработки данных, облачные системы, серверы для задач искусственного интеллекта. Там пропускная способность памяти часто ограничивает общую производительность платформы.

Уже ведётся работа над стандартом MRDIMM Gen3, а для выхода на рынок Gen2‑модулей потребуются совместимые процессоры, микропрограммное обеспечение, материнские платы и сами модули DDR5 MRDIMM. Для производителей новые стандарты дают единую основу для выпуска более быстрых серверных модулей памяти.