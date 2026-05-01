Global_Chronicles
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с
Организация JEDEC опубликовала стандарт JESD82-552 для буферов данных в модулях MRDIMM. Второе поколение таких модулей памяти будет работать на скорости до 12800 МТ/с.

MRDIMM — это тип серверных модулей памяти, которые увеличивают пропускную способность на платформах DDR5. Обычная настольная память такие технологии не использует. 

Изображение: VideoCardz 

Новый стандарт называется JESD82-552 или DDR5MDB02. Он определяет мультиплексированный буфер данных для модулей MRDIMM. Вскоре выйдет второй документ — JESD82-542 (DDR5MRCD02). Он задаст параметры драйвера тактового сигнала для мультиплексированного регистра.

Эти два компонента — MDB и MRCD — работают вместе. Они управляют данными, синхронизацией и целостностью сигнала на высоких скоростях.

Разработка второго поколения MRDIMM близится к завершению. Целевая скорость — 12800 МТ/с. Ранее такую же цифру называла компания Rambus для своих чипсетов.

Изображение: VideoCardz 

Такие модули нужны не для игровых ПК. Их применение — центры обработки данных, облачные системы, серверы для задач искусственного интеллекта. Там пропускная способность памяти часто ограничивает общую производительность платформы.

Уже ведётся работа над стандартом MRDIMM Gen3, а для выхода на рынок Gen2‑модулей потребуются совместимые процессоры, микропрограммное обеспечение, материнские платы и сами модули DDR5 MRDIMM. Для производителей новые стандарты дают единую основу для выпуска более быстрых серверных модулей памяти.

#ddr5 #jedec #стандарт #серверная память #mrdimm
Источник: videocardz.com
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
