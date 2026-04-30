Global_Chronicles
Новая док‑станция StarTech.com USB4 работает с поддержкой двух 4K мониторов на Mac, Windows и Linux
StarTech.com анонсировала док‑станцию USB4, которую можно подключить к ноутбукам на macOS, Windows и Linux без установки дополнительного программного обеспечения.

Новый док StarTech.com рассчитан на компании и пользователей, которым нужно быстро подключать ноутбуки разных производителей к одинаковым рабочим местам. По сути, достаточно одного кабеля USB4, чтобы получить сеть, периферию и два монитора без установки драйверов.

Изображение: StarTech.com

Док‑станция подключается к компьютеру по USB4/Thunderbolt и использует аппаратные возможности графики ноутбука. Она поддерживает одновременную работу двух внешних дисплеев с разрешением до 4K и частотой до 120 Гц либо один экран до 8K, в зависимости от конфигурации и возможностей хоста. 

Изображение: StarTech.com

Все режимы работают без собственных графических драйверов дока, за вывод изображения отвечают стандартные механизмы USB4 и DisplayPort Alt Mode в составе операционных систем. Кроме видеовыходов, док‑станция оснащена несколькими USB‑портами, разъемом для проводной сети и обеспечивает подачу питания на ноутбук. Максимальная мощность Power Delivery составляет 100 Вт, этого достаточно для большинства современных мобильных ПК.

Изображение: StarTech.com

В описании StarTech.com отдельно подчеркивает, что устройство одинаково работает с macOS, Windows и Linux, поэтому администраторы могут использовать одну и ту же док‑станцию с разными ноутбуками без установки дополнительных драйверов.

#windows #linux #macos #thunderbolt #usb4 #внешний монитор #startech.com #двойной дисплей #док станция
Источник: techpowerup.com
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Logitech представила клавиатуру G512 X с поддержкой аналоговых и механических переключателей
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
Отечественный авиадвигатель ПД-8 успешно прошёл испытания мощным градом
Почти половина малого бизнеса с выручкой до 20 млн рублей в России работает без прибыли
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
