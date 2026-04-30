StarTech.com анонсировала док‑станцию USB4, которую можно подключить к ноутбукам на macOS, Windows и Linux без установки дополнительного программного обеспечения.

Новый док StarTech.com рассчитан на компании и пользователей, которым нужно быстро подключать ноутбуки разных производителей к одинаковым рабочим местам. По сути, достаточно одного кабеля USB4, чтобы получить сеть, периферию и два монитора без установки драйверов.

Изображение: StarTech.com

Док‑станция подключается к компьютеру по USB4/Thunderbolt и использует аппаратные возможности графики ноутбука. Она поддерживает одновременную работу двух внешних дисплеев с разрешением до 4K и частотой до 120 Гц либо один экран до 8K, в зависимости от конфигурации и возможностей хоста.

Все режимы работают без собственных графических драйверов дока, за вывод изображения отвечают стандартные механизмы USB4 и DisplayPort Alt Mode в составе операционных систем. Кроме видеовыходов, док‑станция оснащена несколькими USB‑портами, разъемом для проводной сети и обеспечивает подачу питания на ноутбук. Максимальная мощность Power Delivery составляет 100 Вт, этого достаточно для большинства современных мобильных ПК.

В описании StarTech.com отдельно подчеркивает, что устройство одинаково работает с macOS, Windows и Linux, поэтому администраторы могут использовать одну и ту же док‑станцию с разными ноутбуками без установки дополнительных драйверов.