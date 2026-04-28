Global_Chronicles
Toyota была в восторге от самодельного мини-Yaris Rally1 и отправила его в Монте-Карло самолетом
Австралиец Джастин Уайт за 13 месяцев создал в своем гараже мини‑версии Toyota GR Yaris Rally1. Проект привлек внимание Toyota Gazoo Racing.

Автор YouTube‑канала Garage Avenger Джастин Уайт решил построить мини-версию авто, которая внешне напоминает боевой GR Yaris Rally1 и при этом остается компактной и пригодной для любительских заездов.

Изображение: Сarscoops

В качестве базы он использовал каркас кросс‑карта и заметно удлинил колесную базу, чтобы соблюсти нужные пропорции кузова. Кузовные панели он спроектировал сам и напечатал на 3D‑принтере: всего вышло 123 элемента, которые пришлось склеить, усилить, зашпаклевать и покрасить, чтобы добиться цельного вида. Внутри стоит одно сиденье, а попасть в салон можно через съемную верхнюю часть — дверей нет, как и у некоторых трековых прототипов. Машина получила работающие светодиодные фары и фонари, а также простые раздвижные окна из оргстекла.

В задней части шасси Уайт установил мотоциклетный двигатель мощностью около 118 л.с., который передает крутящий момент на заднюю ось. На первых выездах по дороге машина разогналась примерно до 94 км/ч, при этом расчеты создателя показывают, что на более длинной прямой она сможет набрать около 150 км/ч.

Изображение: Сarscoops

О проекте узнали в Toyota Gazoo Racing и восхитились тем, насколько скрупулёзно автор повторил пропорции и раллийный обвес GR Yaris Rally1. Команда предложила привезти мини‑Yaris на Ралли Монте‑Карло и взяла на себя транспортировку автомобиля во Французские Альпы самолетом. На этапе WRC машину поставили в сервис‑парке рядом с настоящим GR Yaris Rally1, а также вывезли на спецучастки для съемок. Пилоты и инженеры команды смогли осмотреть проект вблизи, а Уайт рассказал на камеру, как он собирал шасси, печатал панели и настраивал авто для первых выездов.

Таким образом, зрители увидели, как любительский проект из гаража оказался на крупном раллийном этапе мирового чемпионата.

#toyota #wrc #реплика #3dпечать #gryaris #rally1
Источник: carscoops.com
